東京爆隨機攻擊！ 4旬婦「腹部中刀」倒臥血泊 兇手逃逸中

日本東京上午驚傳隨機砍人事件，一名約40多歲女子在大樓地下一樓遭陌生男子持刀刺傷左腹部，隨後被緊急送醫。

東京警視廳與消防單位於16日上午10點30分左右接獲通報，有人在赤坂區一棟大樓的地下1樓遭到攻擊。警方抵達現場後，發現一名40多歲女性倒臥在地，腹部等部位遭凶器刺傷，隨即將她送醫治療。據了解，這名女性被送醫時意識仍然清楚，能夠自行回應問題，但其具體傷勢目前仍在醫院評估中。

警方表示，行兇的男子在犯案後迅速逃離現場，目前警視廳正在積極追查男子的行蹤，同時也在深入調查詳細案情及可能的作案動機。經初步調查，警方認為犯案的男子與受害女性並不相識，高度懷疑這是一起隨機攻擊案件。這一消息引起了當地居民的恐慌和不安。

案發地點位於商辦大樓林立、人潮頻繁的繁華街區，距離東京地鐵赤坂見附站只有100公尺的距離，平日往來人潮眾多。附近民眾對於在如此熱鬧的地區發生隨機攻擊事件感到相當震驚。警方已加強該區域的巡邏力度，並呼籲民眾提高警覺，留意自身安全，如發現可疑人物應立即報警。

