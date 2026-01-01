東京父母外出新年參拜 3歲童家中9樓墜落亡

▲東京新宿區一對父母，今（1）日凌晨外出進行新年參拜時，把3歲男童獨自留在家中，結果男童竟從自家公寓9樓陽台墜落身亡。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 原本應該是心情愉快的新年元旦，日本卻發生一起不幸意外，東京新宿區一對父母，今（1）日凌晨外出進行新年參拜時，把3歲男童獨自留在家中，結果男童竟從自家公寓9樓陽台墜落身亡。警方初步研判是意外墜樓，但詳細案發經過仍待調查釐清。

根據《富士新聞網》報導，1日凌晨1時30分左右，警方接到民眾報案，稱新宿區西新宿一棟13樓高的住宅大樓，「大廳入口處有孩子流血倒臥在地」。警視廳表示，研判3歲男童從位於9樓的自家陽台墜落，男童送往醫院不久後，即宣告回天乏術確認死亡。當時男童獨自一人在房間內，窗戶處於開啟狀態。

男童的父母表示，「確認孩子睡著後，才外出新年參拜」。男童父母稱確定玄關有上鎖，「但不記得陽台窗戶是否鎖上」。警視廳初步研判男童是意外墜樓，正在調查陽台是否有可供攀爬的物品，將進一步釐清詳細案發情況。

跨年夜發生死亡意外讓人唏噓，台灣《兒童及少年福利與權益保障法》明文規定，父母或監護人不得使六歲以下或需要特別看護的兒童獨處，有日本網友在新聞底下留言，認為日本也應該考慮制定類似法律，以避免相同悲劇再度發生。

