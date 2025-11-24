東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡，11人受傷，其中1名20多歲女性意識不明，情況危急。

日本電視台報導，警視廳表示，一輛白色轎車衝撞正在穿越斑馬線的行人，隨後又衝上人行道，接連撞倒多名行人，駕駛隨後棄車逃逸。受傷的11名男女年齡在10多歲至70多歲之間。

從電視台轉播畫面，可以看到白色汽車的車頭撞毀、前車窗碎裂，前輪卡在人行道上，還有多輛汽車受到波及。

這輛轎車已經確認是事故現場附近一家汽車展售店被盜的汽車。員工報警稱，一名來店諮詢的客人「開走了展示車」，店內展示車輛的鑰匙直接放在車內，使男子有機可乘。偷車男當時身穿黑色外套、藍色系長褲。

警視廳目前正以肇事逃逸與汽車竊盜展開調查。調查相關人士透露，警方已經在該名男子的住所發現他的蹤跡，將進一步詢問事發經過。（編輯：韋樞）1141124