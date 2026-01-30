東京疑爆連續搶案！上野中國男遭搶4.2億現金 羽田機場男帶1.9億被灑催淚噴霧

東京羽田機場第三航廈凌晨傳出停車場有人載了1.9億日圓的現金，遭歹徒噴灑催淚噴霧，但財物沒有被搶走。（示意圖，資料照）

日本東京29日晚間發生強盜事件，上野一名中國籍40多歲男子，正準備和其他人一起搬運現金4.2億日圓的行李箱，突然遭到3人一組的歹徒噴灑催淚噴霧，搶走現金；不到3小時，今（30日）凌晨0點10分，在東京羽田機場第三航廈的停車也發生類似情況，一名50多歲的男子車上載有1.9億日圓現金，突遭3人上前噴催淚噴霧，不過車上的現金並未遭搶。2起犯案手法雷同，警方正調查其中是否有關。

東京上野遭搶4.2億日圓 歹徒疑棄車逃逸

日本《朝日新聞》報導，日本時間29日晚間9點半左右，東京台東區上野東上野1丁目一帶的路上，一名40多歲男子遭3人一組的歹徒以催淚噴霧攻擊、搶走裝有大量現金的行李箱。

警視廳說明，受害的40多歲男子為中國籍，其他還有年齡介於20至40歲之間的日本籍男女，當時有5個人正準備要搬運裝有4億2千萬日圓（約台幣8,580萬）的3個行李箱上車。5人從事將日幣兌港幣的工作，受人委託要將現金運送至羽田機場。

上野29日晚間發生搶案，歹徒搶走裝有4.2億日圓現金的行李箱。（示意圖，資料照）

然而歹徒突然現身對中國籍男子噴灑催淚噴霧後，將行李箱搶走，沒過多久在事發處不遠的JR御徒町站附近，發生一起肇事逃逸事故，有名男子遭車輛撞擊、受到輕傷，附近發現一輛疑似遭棄置的車輛，警方正就強盜與肇逃事件的關聯進行調查。

羽田機場也爆噴霧攻擊 1.9億沒被得手

2小時40分後，羽田機場第三航廈的停車場有一名50多歲的日本籍男子報案，稱他遭噴灑類似催淚噴霧的東西。他與多名男子同行，他們的車上放有1億9千萬日圓（約台幣3,881萬）的現金，但並未發生財物損失。這些男子自稱是「兌幣商」，原本準備要把錢帶到海外。

警方研判，羽田機場和上野的嫌犯都是3人一組，犯案手法和對象都類似，是否為同一批人或者是同一集團犯案，尚待進一步調查確認。

