「東京百人中暑亡」日韓熱到破紀錄！專家分析5大原因

生活中心／王靖慈報導

今年夏天北半球高溫侵襲，日本和韓國甚至被氣象專家形容為「史上最熱」，每一天的高溫都比過去30年更誇張。近日氣象專家林得恩指出，今年日韓兩國從6月到8月的平均氣溫都刷新紀錄，日本不但有9天飆破40度，韓國首爾的夜晚連續22天超過25度，中暑患者人數直接翻倍，因此林得恩也近一步推估5大原因。





日韓高溫破紀錄！！2025年成史上最熱夏天 專家整理5大肇因

圖表記錄自1890年開始，日本每年夏季的平均氣溫與基準值的差異。（示意圖／翻攝自pexels、圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書粉專）

氣象專家林得恩在今（28）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今年日本與韓國的夏季，雙雙打破了有氣象記錄以來的歷史高點，成為「最熱的夏天」。他表示，日本今年6至8月的平均氣溫比以往同期高2.36度，並且是自1898年觀測以來的最熱紀錄。他還詳細說明：「日本不只是高溫，還高溫的天數特多，今年夏天就有9天超過攝氏40度，且9月份仍有35個都府縣發佈中暑警報」，並稱東京23區中暑死亡人數破百人，其中8成以上是70歲以上長者，這驚人的數據也顯示高溫的天氣對高齡族群的威脅極大。

於韓國方面，林得恩則指出，首爾7月的夜晚連續22天沒有低於25度，這也是自韓國1907年有紀錄以來，7月連續超過攝氏25度紀錄最長的一次。甚至今年韓國中暑患者是接近千人，也是去年的兩倍，疑似是因為熱傷害死亡的人數在明顯上升。





日本高溫破新高，今年夏天就有9天超過攝氏40度。（示意圖／民視新聞）





至於為什麼會熱成這樣？林得恩也推估出五大可能原因：

一、全球氣候變遷，讓熱浪發生得更頻繁、威力更強。

二、太平洋高壓太強勢，整個夏天像霸主一樣停在日本和韓國上空，造成明顯的下沉氣流，形成「熱穹效應」，讓熱量散不出來。

三、海水溫度出現異常偏高的現象，並且明顯提前從五月份就開始，這股高溫一路持續直到九月，也未見消退跡象，既漫長又異常。

四、夏季白天吸的熱，晚上降不下來，夜間降溫振幅減小，「熱夜（Hot night）」越來越常見，熱量疊加效率變大。

五、城市太密集，人為排放、建築密度跟熱島效應，一起把溫度往上推。這些疊加之下，可能就導致了今年特別的炎熱。





原文出處：2025年日韓夏季氣溫創歷史新紀錄！「9天飆破40°C」專家分析5大原因

