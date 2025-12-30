東京砍殺案兇嫌是中國人！ 涉殺人未遂罪被捕

日本東京新宿的高田馬場區域於29日發生一起駭人聽聞的砍人事件。（示意圖／unsplash）





日本東京新宿的高田馬場區域於29日發生一起駭人聽聞的砍人事件。一名30多歲的美容院女店長在準備返回二樓店面時，遭埋伏男子持刀襲擊，腹部、胸部及背部共身中四刀，傷勢集中於上半身。目擊者描述，大樓入口處留有大片血跡，受害女子倒臥在地、神情虛弱，場面相當驚悚。

案發後，警視廳迅速調閱周邊監視器並出動警犬追捕。調查顯示，嫌犯行兇後搭乘計程車前往新宿車站，再轉乘電車返回千葉縣幕張本鄉站的住處。令人錯愕的是，嫌犯並未展開逃亡或躲藏，當晚穿著犯案時的同一套衣物在住家附近享用晚餐時，隨即遭警方鎖定並逮捕歸案。

起初外界一度擔憂此為隨機殺人事件，但受害女子指認兇嫌為店內熟客。經查，被捕的35歲中國籍朱姓男子，疑似因按摩消費問題與店家發生金錢糾紛，進而憤而行兇。這起針對性的暴力衝突，也證實了雙方確實相識，排除了隨機犯案的可能性。

朱姓嫌犯被移送法辦時，身穿全黑衣物、戴著膠框眼鏡，面對媒體鏡頭一度緊閉雙眼，神情冷漠。目前警方正針對雙方糾紛的具體細節及確切犯案動機，進行更深入的調查與釐清。

