東京秋冬銀杏 2025必讀攻略！絕美觀賞地點、夜間點燈情報大公開
假如說一年之中，日本最舒適的天氣是春天，那最迷人的景色肯定落在秋天。除了有楓葉季之外，台灣旅客最期待的就是11月下旬的天氣逐漸穩定後，東京街頭的銀杏悄悄由翠綠轉為金黃，整條街道彷彿換上柔和的黃色秋裝。2025年因氣候偏暖，銀杏的變色比往年稍晚，根據日本氣象局預估，最著名欣賞銀杏的東京，最佳觀賞期預計從 11 月 27 日起，使今年的東京在 11 月底到 12 月初格外值得期待。
【鳥取銀杏秘境】百年孤寂黃巨人等你獨享，舊日野上小學銀杏黃到發亮！再順遊日本最危險神社！
近期要造訪東京的旅客，若希望可以看到最漂亮的銀杏景色，最推薦安排 11 月中下旬抵達，大概會遇見金黃銀杏樹最飽滿的一刻；而 12 月上旬，則會看見落葉灑滿地面的金色地毯。不同時間前往，各有不同的浪漫氛圍。
明治神宮外苑｜東京必訪銀杏大道
東京的銀杏散布在城市的各個角落，其中 明治神宮外苑 是最具代表性的賞銀杏地點。筆直的銀杏大道延伸數百公尺，兩旁高聳的銀杏形成天然拱廊，每年都吸引大批旅人前往拍照。今年的銀杏夜間點燈活動會在2025年11月22日(六)～11月30日(日)、每日 16:30～19:30舉行。當夜幕降臨、金黃樹影被溫暖光線點亮，整條大道呈現截然不同的夢幻氣息，非常值得在黃昏後再訪一次。值得一提的是這次夜間點燈的電力是使用再生能源，讓華麗的點燈儀式增添了環保的美意！
點燈活動資訊
-日期：2025年11月22日(六)～11月30日(日)
-時間：每日 16:30～19:30
-地點：明治神宮外苑銀杏並木
-交通資訊：「外苑前站」或「青山一丁目站」步行約3分鐘
行幸通り｜建築與銀杏交錯之美
距離東京車站不遠的「行幸通り」則以市中心難得的開闊視野著稱。兩側銀杏排列得極為整齊，加上東京車站與皇居作為背景，特色是現代化建築與銀杏完美融合的街景，只是在晚秋的午後沿著道路散步，也能感受成熟城市中一份寧靜的莊重。非常適合喜歡安靜地一邊散步一邊欣賞美景的旅客！
-日期：11月中旬至12月上旬
-交通資訊：JR「東京站」丸之內中央口步行即達
東京大學本鄉校區｜滿滿校園氛圍的賞銀杏景點
如果偏好安靜的日式校園風景， 東京大學本鄉校區的銀杏隧道極具魅力。秋風吹過時，金黃葉片像在空中飄散，落在紅磚建築前，場景更帶些文學感。這裡平日人潮不算多，是喜歡悠閒氛圍的旅人私房景點。如果擔心找不到銀杏大道位置，也可以直接在google map搜尋「東大本鄉銀杏行道樹」就會到囉！
-日期：11月中旬至12月上旬
-交通資訊：
1.丸之内線「本郷三丁目站」下車步行8分鐘
2.南北線「東大前站」下車步行1分鐘
3.三田線「春日站」下車步行10分鐘
4.千代田線「湯島駅」和「根津駅」步行8分鐘
代代木公園｜在銀杏步道迎風散步
距離澀谷與原宿不遠的，是另一種城市公園的風格。一進入代代木公園入口就有兩顆巨大的銀杏樹在迎接旅客，當午後陽光穿過樹冠，銀杏的金黃染上更柔和的光感；伴隨街頭藝人或慢跑者經過，整體氛圍更加生活化。除了搭乘地鐵直接前往，也非常建議有時間的旅客可以從明治神宮散步過來，沿途可以逛逛竹下通商店街，來場優雅的「銀杏路跑」。
-日期：11月中旬至12月上旬
-交通資訊：
1.JR山手線到JR原宿站步行3分鐘
2.小田急線代代木八幡站步行6分鐘
3.東京地鐵千代田線、副都心線 到明治神宮前站下車 步行3分鐘
昭和記念公園｜攝影愛好者必去
位於立川的 昭和記念公園 是東京都內最早進入金黃的區域之一，大片銀杏林從廣場延伸到步道，壯觀程度勝過市中心許多小規模的銀杏大道，是攝影愛好者會一拍再拍的景點。今年的「秋の夜散歩」也有銀杏大道點燈活動！如果沒辦法去到明治神宮的旅客這裡也是很好的夜間賞銀杏景點，但因為是要付費的公園，要特別留意閉園時間喔！
-入園費：450円
-交通方式：中央線或南武線「立川車站」下車後從北口步行約10分鐘
-活動日期： 10 月 30 日（四）～ 11 月 30 日（日）
-點燈時間： 16:30 ～ 20:30（閉園時間為 21:00）
來到東京的深秋，穿著也十分重要。白天氣溫落在 12 到 18 度之間、夜晚大約 8 到 12 度，參加夜晚點燈活動時需要多注意保暖，可以選擇長版大衣或薄鋪棉外套，內搭針織衫或薄毛衣，下半身則以長褲或保暖裙褲最為舒適。
2025 年的東京銀杏季，是難得銀杏延遲變色的一年，如果計畫在 11 月底或 12 月初造訪東京，可以確定的是一定會遇見銀杏最美的模樣，走在金黃色的街道上，不論是清晨帶著霧氣的光，還是夜裡在燈光下閃耀的銀杏，都能讓人留下深刻而溫暖的日式秋季記憶。
同場加映：東京景點｜藏前晴空塔・淺草周邊。文青散策一日遊
同場加映：大阪紅葉祕境景點｜大阪勝尾寺・達摩牆・箕面瀑布・萬博紀念公園・大仙公園
其他人也在看
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投又多了一處好玩的地方！ 就在國道6號國姓交流道下的橋聳雲天
南投又多了一處好玩的地方！國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府6日在國姓鄉國道6號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資2,588萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 8
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
中國封鎖觀光沒力！北海道機場航班突破新高 東南亞市場大增1倍
面對中日關係緊張，日本北海道機場展現了高度的市場應變能力。儘管中國政府建議國民減少赴日旅遊，導致北海道門戶新千歲機場連接中國的航線班次銳減，但這場衝擊已被更積極的客源多元化策略所完全消化，並且成功地將減班危機轉化為營運新高。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年
[NOWnews今日新聞]天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，農場內藤花園因而不少植物出現冰封現象，形成夢幻「冰晶宮」，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 8
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 5 小時前 ・ 發起對話
銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
試住筆記／頂格早餐配無敵景觀！改裝後的「臺中公園智選假日飯店」 絕對是商務客的救星
雖說飯店是新的好，但出差時我更偏愛熟悉的老飯店，不會出錯，偶爾還有驚喜，最近入住的「臺中公園智選假日飯店」就是如此。他們在疫情後的2024年逐步展開階段性的「有感」改造，種種細節配置，簡直成了商務人士的救星，也在假日成為親子客的最愛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶雙12限時折扣！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千起、飯店一口價999元、一日遊限時瘋降、新春行程順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。趁著普發一萬入帳，趕快抓緊這波雙12年末折扣，在KKday、KLOOK、Trip.com等旅遊平台上搶優惠！Yahoo夯好物 ・ 3 週前 ・ 7
春節離島機票 明18時起手刀開搶
[NOWnews今日新聞]明(115)年春節有9天假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並自明（9）日下午6時起陸續開放訂位。明年春節...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發起對話
麗星郵輪攜手臺灣港務公司 逾60位乳癌病友穿白紗登台演出
麗星夢郵輪以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
〈中華旅遊〉日本山陰山陽 深具文化底蘊
記者林怡孜∕台南報導 想在新年開春之際體驗日本最具文化底蘊的神話國度？中華旅行社推出…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話