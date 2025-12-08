東京秋冬銀杏 2025必讀攻略！絕美觀賞地點、夜間點燈情報大公開

假如說一年之中，日本最舒適的天氣是春天，那最迷人的景色肯定落在秋天。除了有楓葉季之外，台灣旅客最期待的就是11月下旬的天氣逐漸穩定後，東京街頭的銀杏悄悄由翠綠轉為金黃，整條街道彷彿換上柔和的黃色秋裝。2025年因氣候偏暖，銀杏的變色比往年稍晚，根據日本氣象局預估，最著名欣賞銀杏的東京，最佳觀賞期預計從 11 月 27 日起，使今年的東京在 11 月底到 12 月初格外值得期待。

【鳥取銀杏秘境】百年孤寂黃巨人等你獨享，舊日野上小學銀杏黃到發亮！再順遊日本最危險神社！

近期要造訪東京的旅客，若希望可以看到最漂亮的銀杏景色，最推薦安排 11 月中下旬抵達，大概會遇見金黃銀杏樹最飽滿的一刻；而 12 月上旬，則會看見落葉灑滿地面的金色地毯。不同時間前往，各有不同的浪漫氛圍。

明治神宮外苑｜東京必訪銀杏大道

明治神宮外苑銀杏大道（圖：Getty Creative）

東京的銀杏散布在城市的各個角落，其中 明治神宮外苑 是最具代表性的賞銀杏地點。筆直的銀杏大道延伸數百公尺，兩旁高聳的銀杏形成天然拱廊，每年都吸引大批旅人前往拍照。今年的銀杏夜間點燈活動會在2025年11月22日(六)～11月30日(日)、每日 16:30～19:30舉行。當夜幕降臨、金黃樹影被溫暖光線點亮，整條大道呈現截然不同的夢幻氣息，非常值得在黃昏後再訪一次。值得一提的是這次夜間點燈的電力是使用再生能源，讓華麗的點燈儀式增添了環保的美意！

點燈活動資訊

-日期：2025年11月22日(六)～11月30日(日)

-時間：每日 16:30～19:30

-地點：明治神宮外苑銀杏並木

-交通資訊：「外苑前站」或「青山一丁目站」步行約3分鐘

行幸通り｜建築與銀杏交錯之美

行幸通り的銀杏樹（圖：Getty Creative）

距離東京車站不遠的「行幸通り」則以市中心難得的開闊視野著稱。兩側銀杏排列得極為整齊，加上東京車站與皇居作為背景，特色是現代化建築與銀杏完美融合的街景，只是在晚秋的午後沿著道路散步，也能感受成熟城市中一份寧靜的莊重。非常適合喜歡安靜地一邊散步一邊欣賞美景的旅客！

-日期：11月中旬至12月上旬

-交通資訊：JR「東京站」丸之內中央口步行即達

東京大學本鄉校區｜滿滿校園氛圍的賞銀杏景點

東京大學本鄉校區的銀杏樹（圖：Getty Creatvie）

如果偏好安靜的日式校園風景， 東京大學本鄉校區的銀杏隧道極具魅力。秋風吹過時，金黃葉片像在空中飄散，落在紅磚建築前，場景更帶些文學感。這裡平日人潮不算多，是喜歡悠閒氛圍的旅人私房景點。如果擔心找不到銀杏大道位置，也可以直接在google map搜尋「東大本鄉銀杏行道樹」就會到囉！

-日期：11月中旬至12月上旬

-交通資訊：

1.丸之内線「本郷三丁目站」下車步行8分鐘

2.南北線「東大前站」下車步行1分鐘

3.三田線「春日站」下車步行10分鐘

4.千代田線「湯島駅」和「根津駅」步行8分鐘

代代木公園｜在銀杏步道迎風散步

代代木公園的銀杏樹（圖：Getty Creative）

距離澀谷與原宿不遠的，是另一種城市公園的風格。一進入代代木公園入口就有兩顆巨大的銀杏樹在迎接旅客，當午後陽光穿過樹冠，銀杏的金黃染上更柔和的光感；伴隨街頭藝人或慢跑者經過，整體氛圍更加生活化。除了搭乘地鐵直接前往，也非常建議有時間的旅客可以從明治神宮散步過來，沿途可以逛逛竹下通商店街，來場優雅的「銀杏路跑」。

-日期：11月中旬至12月上旬

-交通資訊：

1.JR山手線到JR原宿站步行3分鐘

2.小田急線代代木八幡站步行6分鐘

3.東京地鐵千代田線、副都心線 到明治神宮前站下車 步行3分鐘

昭和記念公園｜攝影愛好者必去

昭和記念公園的銀杏大道（圖：Getty Creative）

位於立川的 昭和記念公園 是東京都內最早進入金黃的區域之一，大片銀杏林從廣場延伸到步道，壯觀程度勝過市中心許多小規模的銀杏大道，是攝影愛好者會一拍再拍的景點。今年的「秋の夜散歩」也有銀杏大道點燈活動！如果沒辦法去到明治神宮的旅客這裡也是很好的夜間賞銀杏景點，但因為是要付費的公園，要特別留意閉園時間喔！

-入園費：450円

-交通方式：中央線或南武線「立川車站」下車後從北口步行約10分鐘

-活動日期： 10 月 30 日（四）～ 11 月 30 日（日）

-點燈時間： 16:30 ～ 20:30（閉園時間為 21:00）

來到東京的深秋，穿著也十分重要。白天氣溫落在 12 到 18 度之間、夜晚大約 8 到 12 度，參加夜晚點燈活動時需要多注意保暖，可以選擇長版大衣或薄鋪棉外套，內搭針織衫或薄毛衣，下半身則以長褲或保暖裙褲最為舒適。

2025 年的東京銀杏季，是難得銀杏延遲變色的一年，如果計畫在 11 月底或 12 月初造訪東京，可以確定的是一定會遇見銀杏最美的模樣，走在金黃色的街道上，不論是清晨帶著霧氣的光，還是夜裡在燈光下閃耀的銀杏，都能讓人留下深刻而溫暖的日式秋季記憶。

