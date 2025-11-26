東京移動展2/駛向新榮光 2025日本交通展 NISSAN篇

在今年度的東京移動展（Japan Mobility Show，簡稱JMS）上，除了MAZDA、SUZUKI、HONDA之外，同為主場選手的TOYOTA Group與NISSAN Group當然也沒有缺席，身為當前全球最大的汽車集團，TOYOTA Group可以說精銳盡出，當然NISSAN Group也不遑多讓！

身在日本主場，哪怕NISSAN近年來確實因為很多原因讓品牌的聲量大減，但他們依舊端出了全新的車款，包括Elgrand、Leaf以及小改款的Ariya，同時還特別邀請媒體來到位於橫須賀的Grandrive試車場，實際體驗旗下車款！

NISSAN Qashqai

跨界休旅Qashqai預計將導入國內市場，在車頭換上了格柵矩陣式水箱護罩後，更顯運動風格。

Qashqai是NISSAN在2006年所推出的跨界休旅車，在當初是為了歐洲市場所設計出來的，由於當時普遍認為和NISSAN的X-TRAIL會「網內互打」，因此過去並沒有導入國內的計劃。

而發展至今演進到了第三代的Qashqai，也終於確認會首度導入國內市場，除了極有可能會搭載第三代的e-power系統之外，確實極有可能會成為品牌在這個銷售疲軟的狀況之下成為救世主。

為什麼會這樣說，主要是因為根據目前所釋出的資訊來看，Qashqai的外觀採用了相當新穎的設計，解決了當前NISSAN的市售車被評論過於老氣的問題，緊接著就是第三代的e-power系統不僅採用全新1.5升的直列三缸渦輪引擎之外，這套系統擁有模組化的五合一架構，將馬達、發電機、逆變氣、差速器跟變速箱整合在一起，不僅能減輕重量，同時馬達的輸出功率也有效提高。

車尾造型中規中矩，沒有太令人驚艷之處。

當然寫了那麼多，最重要的就是根據原廠的數據，這套系統的平均油耗是驚人的每百公里4.5公升，也代表著平均油耗為22.2公里，同時因為全新技術的緣故，保養週期延長到了兩萬公里一次，足以吸引小資族群的目光。

當然因為特別到了橫須賀的Grandrive試車場來試駕這台Qashqai，短短的時間內其實並不能完全深度體驗到這輛車，但相較於現行所販售的X-TRAIL所採用的第二代e-power而言，第三代的動力確實更佳為優異，油門下去所出現的動力回饋更大，同時受惠於底盤多了一個電池模組的緣故，整輛車的駕馭體驗無論在側傾或者推頭的抑制上也比現行品牌所販售的車款更優秀，至於內裝質感等處，其實坦白說相當的類似，要於真正歐系豪華車相比確實還有段落差，但也已經堪用，至於國內引進的版本是否和試駕車的雷同，只能等到裕隆日產真正引進之時才知道了。

NISSAN Leaf

Leaf改款後揮別了過去掀背車的樣貌，轉型成為了跨界車款。

自2010年問世以來全球繳出銷售超過七十萬輛成績單的Leaf，是特斯拉出現以前，電動車普及化的重要推手之一，而第三代的Leaf也在本次的JMS上展出，在外觀、動力與科技層面皆大幅度的更新，將成為NISSAN未來在EV市場攻城掠地的重要推手。

本次Leaf的外觀揮別過去彷彿Tiida掀背車的樣貌，轉型成為了跨界身形所取代，無論在車身比例、車身線條以及全車的設計語彙都向跑車NISSAN Z來取經，同時運用兩個直列方塊和三個水平方塊組成「ni-san」的圖樣，也算是預告了品牌接下來家族化設計的方向。

車尾燈運用兩個直列方塊和三個水平方塊組成「ni-san」的圖樣。

車艙內則以水平的懸浮式中控臺為主體，搭載雙12.3吋或者雙14.3吋的一體式螢幕，同時取消了傳統排檔桿改爲按鍵式的設計，大幅度增加車內的空間；同時第三代的Leaf也將換上最新的ProPILOT系統，這套系統將提供3D環景、前方廣角攝影等功能，加強駕駛的安全性。

第三代的Leaf換上了與Ariya相同的模組化平台，擁有更為平整的地板，動力則統一採用單馬達設計搭配上前輪驅動，同時預估將會有兩種編成，分別為52kWh電池，預計輸出174hp，最大續航436公里、75kWh，預計輸出214hp，最大續航488公里。

NISSAN Elgrand

歷經了十五年之久，Elgrand終於進行的改款的動作，也預告了在頂級商務車市場將有全新生力軍與TOYOTA Alphard競爭。

作為TOYOTA Alphard在日本的最大競爭對手，第四代的Elgrand是品牌歷經了十五年之久後終於改款的作品，車頭換上了格柵矩陣式水箱護罩同時將LED組都整合在內，展現出相當前衛的視覺效果。

車內則以簡單的線條來構成，採用了雙14.3吋的雙螢幕配置，內裝則以真皮搭配木紋飾板來組成，第二排座椅則使用上品牌招牌的「無重力座椅」並具備電動調整加腳靠以及向後傾躺功能，與Alphard分庭抗禮。

車輛預計將會換上大尺寸的輪圈，同時搭配e- 4ORCE電動四輪驅動系統。

動力方面將搭載最新第三代的e-power系統，以1.5升三缸渦輪增壓汽油引擎作為發電機，來替前後軸電動馬達供電，同時導入升級的e-4ORCE電動四輪驅動系統，讓行車更加穩定與舒適，大幅度降低乘客暈車的機率。

