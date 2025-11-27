東京移動展2/駛向新榮光 2025日本交通展 TOYOTA Group篇

在今年度的東京移動展（Japan Mobility Show，簡稱JMS）上，除了MAZDA、SUZUKI、HONDA之外，同為主場選手的TOYOTA Group與NISSAN Group當然也沒有缺席，身為當前全球最大的汽車集團，TOYOTA Group可以說精銳盡出，當然NISSAN Group也不遑多讓！

身為全球最大的汽車集團，豐田汽車在本次的JMS上直接包了一的場館來展出，除了TOYOTA、LEXUS之外，日本皇室御用的Century、性能的GR還有Daihatsu也沒有缺席。

TOYOTA Corolla Concept

車頭採用了品牌全新世代的「Hammerhead」設計，運用貫穿式的LED頭燈展現出極具辨識度的造型。

身為品牌歷史最悠久，銷售量也最佳的車系之一，Corolla Concept預示了品牌對於未來主流轎車的想法；這輛概念車由TOYOTA歐洲設計中心所操刀，與當前所販售的Corolla相比，可以說是截然不同的兩輛車。

車內則採用極簡式的設計，除了駕駛座的數位儀表之外，另外一片螢幕位於副駕前方。

車頭採用了品牌全新世代的「Hammerhead」設計，運用貫穿式的LED頭燈展現出極具辨識度的造型，沒有傳統水箱護罩的設計讓整體車頭的視覺效果更為簡單俐落；車側線條修長，斜下延伸的的板金折線創造出相當動感的外貌，車尾則採用一體式的風格用以提升空氣力學，展現出非常前衛的設計風格。

車內則採用極簡式的設計，除了駕駛座的數位儀表之外，另外一片螢幕位於副駕駛座前方，車上沒有太多按鍵，也代表著這是一輛強調駕駛導向的車款。

雖然沒有這輛概念車的詳細規格，但估計這輛車未來將提供Corolla車系推出純電車的可能。

TOYOTA RAV4

全新第六代的RAV4預計將會有三種車型，分別提供不同的外觀樣貌。

雖然第六代的RAV4在今年上半年就已經曝光，甚至在五月就已經在國外正式發表，但受到美國關稅等因素的影響，確定今年在國內將不會看到這輛車，不過本次的JMS上，原廠依舊讓即將在日本發售的六代RAV4全數進行展演。

全新大改款第六代的RAV4外觀上延續了第五代方正的線條，並依照車型不同在細節處有做出差異化，像是Core車型上明顯與新世代Camry的設計更為貼近，而Advanture車型則更偏向是Land Cruiser的越野風格，而最為運動化的GR Sport版本則如其名的更偏向運動性能風貌。

底盤與第五代相同採用的是TNGA-K的皮台，在維持既有軸距的狀況下，哪怕車長和車寬都有所變動，但整體的空間機能並沒有太大的改變，同時內裝全新車標配12.3吋的數位儀表，獨立的中央觸控螢幕依照不同等級提供10.5吋或者12.9吋兩種規格，取消了空調實體按鍵將功能整合到螢幕當中，同時標配TSS 4.0的駕駛輔助系統。

目前已知全新第六代的RAV4將提供Hybrid油電、PHEV插電式混合動力兩種選項，前者擁有226hp的綜效馬力，後者則輸出一舉來到了320hp，相較於現行所販售的第五代而言，動力上的提升是相當顯著的。

Century

TOYOTA Group宣布Century將獨立出來成為子品牌，為頂尖客群做服務。

隨著頂端車市場的日益競爭，日本皇室御用的Century車系，也在集團的策略下，在本次的JMS上宣布，獨立成為豐田旗下的第五個子品牌，正面迎戰包括勞斯萊斯、賓利等歐系名車。

而本次的Century概念車，除了換上了相當搶眼的橙紅色車漆之外，這層特殊的塗漆由多達六十層的漆面所構成，展現出相當特殊的光澤，造型介於GT跑車和轎跑之間，尺碼類似賓利的Continental GT，呈現出跨界的風範。

概念車採用滑門設計，造型介於GT跑車和轎跑之間。

這輛車的設計由TOYOTA的加州工作室所負責並採用滑門設計，內裝採用全手工的縫製皮革與實木打造，中央有機械指針鐘錶，強調融合了傳統與新穎科技。

TOYOTA強調，未來的每一輛Century都會由工匠手工打造，從座艙材質到顏色到細節，都可以依照客戶洗好需求來量身定制，藉以宣示「全日製工藝」與「日製奢華」的靈魂。

LEXUS Sport Concept

LEXUS Sport Concept被認為將是繼LFA後，品牌跑車的未來式。

在LFA之後，哪怕LEXUS曾經端出了LC來做出對於跑車的定義，但始終讓人感覺的缺乏了些什麼，而本次JMS上，他們所曝光的Sport Concept，也許正是他們未來對於跑車提出的正式解方。

Sport Concept採用長車頭、短懸比的設計，搭配上極低的車高以及刀刃式的折線行成相當特殊的光影效果，車尾則運用貫穿尾燈，搭配上空力擾流形塑出強悍的力量感。

車尾運用貫穿尾燈以及硬派的線條來塑造出力量感。

相較於外觀的張狂，內裝則採用極簡的風格來陳述，對比色的差異營造出以駕駛為導向的內裝氛圍，所以的資訊都集中在駕駛座前方的數位儀表當中，沒有太多額外干擾駕駛的東西存在，明顯的都圍繞著「如何專注駕駛」這個核心價值。

目前官方並沒有公布太多車輛相關的額外資訊，但在強調「沉浸式駕馭體驗」與「電動化時代的駕駛樂趣」，不過也由於LEXUS近年在跑車的級距上確實沒有什麼太亮眼的成績，因此這台概念車相當有可能將是未來LEXUS繼LFA後的強力作品。

