東京管樂團桃園冒雨演出！嘆「樂器都被淋濕了」 林智群痛批市府裝無辜：難看
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
桃園市日前舉辦管樂嘉年華，邀請日本東京佼成管樂團來台演出，卻因活動期間遇上降雨，主辦單位仍未啟動完善雨天備案，引發外界批評聲浪。參與演出的樂手事後發文表示：「是第一次也是最後一次在雨中演出，樂譜都被淋濕了，有點擔心管樂器。」讓律師林智群痛批市府：「幾歲的人還裝無辜？難看！」
針對東京佼成管樂團雨中演出一事，桃園市政府新聞處表示，當天是否繼續演出，是在主辦單位與樂團充分溝通後共同決定，現場也已採取必要措施應對天候狀況。市府同時肯定東京佼成管樂團的專業與敬業態度，並感謝演出團隊與觀眾的支持。
然而，參與演出的樂手小助川大河5日於社群平台發文表示：「我們在台灣桃園的演出結束了！這可能是我第一次也是最後一次在雨中演出，樂譜都被淋濕了。我屬於那種在逆境中茁壯成長的人，所以這場演出真的讓我更專注。不過，我有點擔心管樂器。指揮可能是被淋得最厲害的。還有租來的打擊樂器。」
對此，律師林智群在臉書發文，批評市府不應以樂團敬業精神掩蓋活動規劃缺失，直嗆官員「不要自我感覺良好」，更痛批相關回應形同裝無辜，觀感不佳。桃園市議員黃瓊慧也再度質疑市府說法與樂手實際感受明顯落差，並要求市府針對缺乏雨備機制公開道歉，同時應評估補償可能受損的樂器設備，以展現對演出團隊最基本的尊重。
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