東京管樂團桃園雨中演出！日本樂手嘆「樂譜濕透」：第一次也是最後一次
政治中心／黃韻璇報導
享譽全球的日本東京佼成管樂團，這個月5日受邀於桃園藝文廣場演出，期間遇上台灣梅雨季，卻被迫在大雨中演出，引發外界關注。對此，桃園市政府日前已經回應，稱「當時主辦單位與樂團充分討論後決定維持演出，對於東京佼成管樂團展現的專業與敬業精神，表達高度敬意與感謝。」不過，律師林智群就分享，日本管樂團其中一個成員，事後PO文嘆「是第一次也是最後一次吧」。
民進黨桃園市長參選人黃世杰日前表示，享譽國際的日本東京佼成管樂團，遠渡重洋來到桃園，在克難大雨中演出，除了指揮全身濕透，樂手最寶貝的樂器可能受損，連昂貴的曲目原譜，事後都只能攤在飯店地上晾乾。「這樣的畫面，令桃園樂迷不捨與不解，為何這樣對待我們的客人？」
黃世杰質疑，更令人錯愕的是，主辦活動的張善政市府，面對市民的質疑，竟然像事不關己的路人講風涼話：「佼成樂團的敬業態度令人感佩」。黃世杰直言，「我必須說，張善政的感動，是桃園人的心痛！這無關乎政治問題，是桃園市政府的失格，更是台灣的失禮」。
針對日本管樂團雨中演出，此前桃園市政府回應稱，當時主辦單位與樂團充分討論後決定維持演出，現場也同步採取相關因應措施。對於東京佼成管樂團展現的專業與敬業精神，無論是策展團隊或現場觀眾，都表達高度敬意與感謝。
不過，律師林智群8日就在臉書分享，日本管樂團的其中一位成員小助川大河，演出後就在X平台PO文嘆，「台灣桃園的演出結束了！雨中演出、樂譜濕透的現場，這大概是第一次也是最後一次了吧。我屬於在逆境中越來越亢奮的人，所以這場演出我專注力全開，總算撐過來了」，然而樂手也坦言，「我有點擔心管樂器，其中被淋得最狠的可能是指揮，還有租來的打擊樂器。」
林智群忍不住表示，「人家沒抱怨？桃園市政府那些首長不要自我感覺良好成這樣子啦！幾歲的人了還裝無辜？難看！」網友也質疑道，「可能沒人知道，幾乎所有樂器碰水就很容易有問題吧，之後賠償金問題也是一個可能發生的事」、「日本人用這種語氣很隱忍了」。
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