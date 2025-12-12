東京紅眼班機「1人遊超省阿北」竟是黃偉哲！大暴瘦反差近況流出

政治中心／曾郁雅報導



台南市長黃偉哲近日展開「環遊世界拚外交」以高強度狂跳國家的緊湊行程，讓外界更認識家鄉城市，黃偉哲在僅1週內連跑法國、荷蘭、新加坡、日本四國，其間還特地返台處理市政、現身活動，再立刻拚下一站，每個城市停留不滿24小時，全程搭乘「紅眼班機+經濟艙猛combo」，壓縮時程硬扛住時差轟炸，幕僚見到如此「省」的市長，都忍不住感嘆根本是政壇純正「最省一哥」。





台南市長黃偉哲展開「環遊世界拚外交」，在不到一週內連跑法國、荷蘭、新加坡、日本四國，途中還返台處理市政，全程採用「紅眼班機＋經濟艙」的超省行程。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲近日展開高密度的國際行程，用不到一週時間走訪歐洲與亞洲四國，途中甚至特地返台處理市政，再立刻飛往下一站，整趟旅程「省到顛峰」引發關注，根據《自由時報》報導，這趟旅程從12月4日啟動，黃偉哲先前往法國，翌日轉往荷蘭，並攜帶台南特色「芭樂」與「番茄」，希望拓展台南農特產在歐盟的市場機會，7日黃偉哲抵達新加坡，與亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴共同簽署合作備忘錄，隨後10日又飛往日本東京，成為出席東京國際花道博覽會的「台南代表」。

幕僚透露，各站停留皆不到24小時，新加坡與日本更是「1日生活圈」往返，黃偉哲甚至有段旅程是「一人輕裝出訪」，以短暫休息硬撐時差。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）





事實上扣除航程，黃偉哲於各地停留皆未超過24小時，新加坡與日本更硬生生被當成「1日生活圈」安排幾乎0空拍，據市府幕僚透露，市長幾乎全靠短暫休息硬撐時差，一到不同國家便立即投入拜會、會議與推廣行程，其中新加坡站因為節省成本、時間緊迫，他甚至「一人輕裝出訪」，完全沒有幕僚隨行，最展現「省中之省」精髓的，則是此行最後一站東京，黃偉哲搭上凌晨0時40分紅眼班機，4時10分抵達後與前一天抵達市府人員會合、稍作休息，上午9點就「整裝出動」出席花道博覽會。





高強度移動讓黃偉哲在一週內暴瘦3、4公斤，他笑稱唯一撐過時差的祕訣是「在飛機上睡覺，而且睡得著」，並自嘲：「下次一定會記得帶頸枕。」（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

此次花道博覽會由高円宮久子妃殿下主持，台南是唯一受邀的台灣城市，會場午宴桌花以台南火鶴與蘭花為設計主軸，並特別設置「台南市長獎」，讓台南的花卉特色再次躍上國際舞台，不過這一波「特種部隊式密集奔波」也在黃偉哲身上留下痕跡，幕僚透露，他在短短一週內就暴瘦3、4公斤，「完全不是去觀光，是替城市拚曝光、拚招商，而且搭廉航、住最省，市長真的很拚。」，至於如何挺過跨洲時差，黃偉哲笑稱自己的唯一秘訣就是「在飛機上睡覺，而且睡得著」，能夠「邊飛邊睡」的他又補上一句血淚心得：「下次一定會記得帶頸枕。」。

原文出處：東京紅眼班機「1人遊超省阿北」竟是黃偉哲！「暴瘦反差狀態流出」0幕僚真相曝

