東京聽奧中華隊奪1金6銀6銅 卓揆肯定選手表現

記者吳典叡／綜合報導

第25屆夏季達福林匹克運動會於11月15至26日在日本東京舉行，來自世界各地的頂尖選手齊聚一堂。中華代表隊在這屆賽事中表現亮眼，總計奪下總獎牌數1金6銀6銅，行政院長卓榮泰今（26）晚特別於臉書發文，肯定選手們的表現。

卓揆今晚在臉書發文表示，我國選手在賽場上拚戰表現，都是激勵人心的瞬間，如同達福林匹克的宗旨：以「運動」爭取平權；臺灣的選手們與來自各國的運動員同場競技，奮力邁向更高成就的汗水，這一次在東京，我們都看見了！

卓揆說，謝謝田徑、空手道、桌球、網球、定向越野、羽球、游泳、保齡球、射擊、跆拳道、籃球的選手們，也謝謝所有後勤的工作人員給予選手照顧。除了運動部未來也將持續支持相關培訓計畫，卓揆也鼓勵國人繼續關注聽障運動，為選手們加油。

中華代表隊在2025達福林匹克運動會勇奪1金6銀6銅，卓揆肯定選手表現。（取自卓揆臉書）