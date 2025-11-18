東京聽奧代表團首牌出爐 田徑男子十項新鐵人危宇澤奪銀

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（東京聽奧）開賽不久，我國代表團就在田徑項目迎來首面獎牌。18歲的十項全能新秀危宇澤18日以5985分奪下銀牌，替台灣打開本屆賽會的獎牌紀錄。賴清德總統接獲捷報後第一時間致賀，肯定選手出色表現，並勉勵所有代表團成員持續為國爭光。

這也是我國睽違16年，再度在聽奧十項全能項目奪牌。曾於2001年至2009年間在此項目締造金、銀、銅佳績的傳奇好手安慶隆，這回則以教練身分在場見證新生代接棒，象徵台灣聽障田徑長期扎根與世代傳承的成果。

來自新竹市成德高中的危宇澤年僅18歲，指導教練陳穎祈同是十項全能好手，也是我國聽障田徑傳奇名將安慶隆的同期戰友。本屆賽會期間，安慶隆以豐富的聽障國際競賽經驗配合陳穎祈的技術指導，共同協助危宇澤拿下個人生涯首面聽奧獎牌，為他從青年分齡賽事進入成人級別的首場國際大賽立下穩固基礎。

危宇澤自2023年起入選身心障礙運動潛力新秀培育計畫，近年成績亮眼。2024年，他在首屆世界聽障青年運動會拿下跳遠金牌、100公尺銀牌，同年又於世界聽障田徑錦標賽青年男子跳遠摘金。他兼具爆發力與優異體能，被陳穎祈認定極具十項全能潛力，因此量身打造訓練計畫。運動部及中華民國聽障者體育運動協會也他量身打造特別為聽奧擬定備戰計畫，全力提供資源支持。

本次東京聽奧是危宇澤正式轉戰十項全能後的首場國際賽。他雖是該場上年紀最輕的選手，卻展現沉著抗壓能力與穩健節奏，在兩日高強度賽程中挺住壓力、穩步推進，最終奪下銀牌，為代表團開出好彩頭。

危宇澤賽後特別感謝教練指導及國人支持，也期許自己持續累積經驗、再創佳績。