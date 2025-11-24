東京聽奧保齡球女團奪首金 台灣累積1金5銀5銅

張堯茜、王玉琴、陳怡妙和林雅琴4位選手站上頒獎台，開心地接下這面來之不易的金牌。她們先以第4名之姿闖進4強，面對排名第1的烏克蘭，先搶下第1局，雖然第2局被追平，但決勝局穩住節奏成功擊敗對手，挺進金牌戰。

決賽面對強敵韓國，台灣女將展現絕佳默契與穩定度，火力全開直落2，拿下台灣代表團在本屆聽奧的首面金牌。

聽奧保齡球女子團體金牌選手張堯茜表示，「3位隊友互相幫忙、互相鼓勵，然後就上去了，自信很重要。」

聽奧保齡球女子團體金牌選手林雅琴說道，「團體比賽真的很緊張，還好大家一起支持，互相幫忙，真得很棒。」

接著看到桌球男子團體賽，由楊榮宗、郭岳東、王顗翔、盧仕杰組成的台灣代表隊，在4強面對地主日本，在滿場加油聲的壓力下依然穩住節奏，以3比0橫掃對手，挺進金牌戰。

最終與中國交手，雖然全隊拚戰到底，但仍以0比3落敗，拿下銀牌。

聽奧桌球男子銀牌選手楊榮宗說：「畢竟年紀大了還是有影響，體力還是不夠好。畢竟中國都比較年輕，然後我在打的時候技巧還不夠熟、速度還不夠快。」

聽奧桌球男子銀牌選手郭岳東則表示，「其實得到銀牌已經有達到我們預期的目標了。」

25日也將迎來聽奧最後一天賽程，台灣的奪牌重點羽球和保齡球，將分別進行團體賽與混合組團體賽，有機會再為代表團添上獎牌。

