東京聽奧保齡球女團摘本屆首金 桌球男團不敵中國隊奪銀

桌球男子團體4強賽，台灣對上日本，一開局便展現壓倒性氣勢，2比0迅速逼近賽末點。郭岳東上場後，日本隊完全擋不住他的猛烈攻勢，台灣先拿下第1局。

雖然日本在第2局扳回一城，但郭岳東越打越順，連奪第3、第4局，為台灣拿下關鍵第3點，確定挺進金牌戰。接下來對上強敵中國，雖以0比3惜敗，但仍奪下銀牌成績。

另外在射擊場上，女子25公尺空氣手槍項目，高雅茹與謝宛錚攜手闖進決賽，分別以第4與第5成績晉級。不過決賽手感未能延續，最終以第8名及第7名作收。

廣告 廣告

而空手道，除了67公斤對打的戴文琪晉級，其餘都在第1輪落敗被淘汰，接著戴文琪輸給烏克蘭選手，落入敗部復活沒有成功，最終排名第5名。

更多公視新聞網報導

杭州亞運／輕艇競速1000公尺 賴冠傑「艇」出台灣史上首金

杭州亞運／桌球男團四強賽不敵中國 連三屆亞運鍍銅

杭州亞運／體操男團奪銅 創台灣隊史最佳紀錄

