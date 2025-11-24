東京聽奧保齡球男子團體賽奪銅 賴總統致電恭賀代表隊

2025東京聽奧保齡球代表隊蔡林炘(左1)、陳建豪(左2)、盧泰安(左3)及謝盛福(左4)等選手，開賽後彼此互相鼓勵，為我國拿下男子團體賽銅牌。(運動部提供)

運動部鄭世忠政務次長於現場為保齡球代表隊加油，並於奪牌後轉交總統賀電，恭賀代表隊的傑出表現。(運動部提供)

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團在保齡球場傳回佳績。男子代表隊在前幾日仍未開張獎牌的情況下，今攜手力戰，在男子團體賽連過兩關摘下銅牌。賴清德總統獲悉後，立即致電祝賀選手的傑出表現，並期勉全隊持續努力，爭取更多獎牌與榮耀。

運動部表示，保齡球向來是我國在歷屆聽奧的奪牌重點。本屆賽會面臨賽制調整，隊伍仍在穩健中尋求突破。賽前，教練鄭行超特別提醒選手保持穩定、展現訓練成果，相信必有所獲。比賽開始後，我國選手相互激勵，保持高昂士氣，在預賽六局結束後以1180分排名第三，順利晉級下午的複賽。

廣告 廣告

複賽階段，我國依序與韓國、德國、波蘭、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及日本等隊進行單局對戰，成績取前四名晉級準決賽。我國最終以4勝3負的成績名列第四，成功晉級四強。

運動部說明，準決賽對上熟悉的亞太勁旅韓國隊，我國以192比202、198比204惜敗，無緣金牌戰，最終收穫一面銅牌。我國代表團至今累計取得4銀、5銅。期盼全民持續關注聽奧賽事，一同為我國代表隊加油。

­