東京聽奧保齡球賽 林雅琴、陳怡妙雙雙摘銅

女子個人四強賽中，林雅琴面對韓國選手，一開始手感不佳，先丟掉首局，但她迅速調整狀態，在第2局扳回一城，將比賽帶入決勝局。決勝局開局，她連續2次全倒，氣勢如虹，不料第3格解球失誤留下單瓶，節奏受到影響後開始不穩，反倒是韓國選手越打越順，最終林雅琴以銅牌作收。

聽奧保齡球女子個人賽銅牌林雅琴說，「因為想要更多的全倒就突然亂掉了，動作就不一樣，之後覺得有點可惜。」

另一位闖進四強的陳怡妙，則碰上手風強勁的烏克蘭選手，全場遭受壓制，最終以直落二吞敗，拿下生涯在女子個人賽的第1面獎牌。

聽奧保齡球女子個人賽銅牌陳怡妙表示，「還沒有上油之前覺得很順，丟球都OK，重新上新的油後覺得很難、油很厚，我想說沒關係繼續丟，但後來發現身體動作都錯了。」

本屆保齡球賽事規則大幅更動，以往選手丟完6局後，取總分前四強晉級；今（2025）年則改為先取24名，依排名分四組進行循環賽，小組積分最高者才能進入四強。教練表示，新的賽制不只考驗實力，更非常耗體力，因此兩人都能站上頒獎台，已相當不容易。

聽奧保齡球教練周妙玲指出，「能夠進到總決賽我覺得是已經很不容易了，那在比賽這個挑戰其實對我們來說都是有一點困難度了，我覺得他們的表現已經很不錯了。」

接下來保齡球還有雙人賽與團體賽登場，教練也強調，這2個項目向來是台灣的強項，只要再調整狀態，有機會再度替台灣代表團拿下獎牌。