東京聽奧保齡球 台灣男團奪銅！我國累計獲4銀5銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今（23）日在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的男子代表隊，攜手奮戰在男子團體賽中連下兩關拿下銅牌。

賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電恭賀代表隊的傑出表現，也期勉選手教練繼續努力，爭取更多獎牌與榮耀。

歷屆賽事以來都是我國代表團獎牌庫的保齡球隊，本屆賽會在賽制變革之下，持續穩健尋求突破。賽前鄭行超教練特別鼓勵選手，穩定發揮實力，展現平時訓練成果，定能有所收穫。

開賽後我國眾將彼此互相鼓勵，保持高昂鬥志，預賽六局打完以1180分位居第三，晉級下午的複賽。

複賽階段與韓國、德國、波蘭、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及日本等晉級國家各進行1局對戰，取戰績前四名晉級準決賽。我國在複賽階段取得4勝3負，以第四名晉級準決賽。

四強賽遭遇亞太區老對手韓國隊，以192:202、198:204落敗，未能晉級爭取金牌決戰，為我國收穫一面銅牌。

截至今（23）日賽事結束，我代表團累計獲得4銀5銅，敬請全體國人持續關注聽奧賽事，為我國代表團加油集氣。

