東京聽奧保齡球、羽球再奪2牌 我共抱回1金6銀6銅

台灣對上印度的羽球團體賽銅牌戰，第3賽點男單由劉浩恩出賽，雙方一路纏鬥到決勝第3局、後續雙方比分持續拉鋸，打到deuce，最後劉浩恩以23比21贏得本場比賽的勝利。台灣代表隊以2比1率先聽牌。

聽奧羽球團體銅牌劉浩恩表示，「剛剛打得很驚險，因為我怕打到一半會打到當機，速度會提不起來，所以我就想辦法要告訴自己，把速度加起來，然後把狀況調整好，然後去用耐心去處理每一顆球。」

來到賽末點，由陳忠羿、鄭成鼎聯手上陣，面對印度組合火力全開、殺得對手難以招架，最後以直落二拿下關鍵一點，替台灣奪下銅牌，也是我國連續3屆在團體項目摘下銅牌。

廣告 廣告

聽奧羽球團體銅牌陳忠羿說：「其實這次團體賽才看得出來說，每個人都有他的優勢，因為這次浩恩下去，也是負責拖垮對方的體力，讓我們可以更輕鬆地去應付下一點。」

接著看到保齡球混合組團體賽，由陳建豪、謝盛福、張堯茜和林雅琴組成的4人小組，以第4名晉級4強，先在準決賽直落二擊敗韓國，闖進金牌戰。不過決賽面對另一組韓國隊，氣勢未能延續，以0比2敗下陣來，拿下銀牌。

台灣代表團在本屆東京聽奧全部賽事告一段落，最終以1金、6銀、6銅的成績作收。