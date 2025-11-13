東京聽奧倒數！台灣代表隊備戰 賴清德秀手語送祝福：Team Taiwan加油

東京聽奧倒數，賴清德秀手語送祝福。（總統府提供）

2025東京達福林匹克運動會將於11月15日至26日登場，台灣聽奧代表隊正積極備戰。總統賴清德昨（12）日特別與網球女將林家文共同拍攝影片，親自以手語比出「Team Taiwan 加油！」，為選手們送上最誠摯的鼓勵與祝福。

賴清德表示，林家文在巴西聽奧勇奪1金2銀共3面獎牌，並以台語讚嘆：「實在厲害，真不簡單！」林家文笑著回應，「我會繼續努力，這次有很多台灣優秀的選手要參加東京聽奧。」

賴清德接著指出，今年台灣共有76位選手出征，將在11項競賽中與各國好手同場較勁，「我也非常期待大家的表現！」林家文隨即邀請總統一起為選手加油，賴總統欣然答應：「沒問題，我數1、2、3，我們一起喊——台灣加油！」並以手語再次比出「Team Taiwan 加油！」，展現滿滿的支持與祝福。

