即時中心／顏一軒報導

2025東京達福林匹克運動會（東京聽奧）將於11月15日至26日登場，距離開幕僅剩3天，台灣聽奧代表隊正積極備戰。總統賴清德今（12）日特別與網球女將林家文共同拍攝影片，親自以手語比出「Team Taiwan 加油！」，為選手們送上最誠摯的鼓勵與祝福。





賴清德表示，林家文在巴西聽奧勇奪1金2銀共3面獎牌，並以台語讚嘆，「實在厲害，真不簡單！」林家文笑著回應，「我會繼續努力，這次有很多台灣優秀的選手要參加東京聽奧」。

賴清德接著指出，今（2025）年台灣隊共有76位選手出征，將在11項競賽中與各國好手同場較勁，「我也非常期待大家的表現！」

林家文隨即邀請賴總統一起為選手加油，賴清德欣然答應並說，「沒問題，我數1、2、3，我們一起喊——台灣加油！」隨後以手語再次比出「Team Taiwan 加油」，展現滿滿的支持與祝福。









原文出處：快新聞／東京聽奧倒數3天！賴清德化身應援隊長 合體林家文比手語送祝福

