東京聽奧台灣女子保齡球團體奪金 首面金牌成功入袋

第25屆達福林匹克運動會（聽障奧運）今年在日本東京舉行，台灣女子保齡球代表隊選手張堯茜、王玉琴、林雅琴、陳怡妙今天聯手奪下團體金牌，順利為台灣摘下本屆聽奧首金，目前戰績累積1金5銀5銅。總統賴清德聞訊後，立即發賀電恭賀女子保齡球代表隊的傑出表現，也期勉選手、教練在明天最後一天賽程再接再厲，爭取最後奪牌機會。

2025第25屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）在日本東京舉行，24日保齡球賽事，台灣女團王玉琴（左起）、林雅琴、陳怡妙、張堯茜合力拿下金牌。（圖／運動部提供）

繼日前台灣男子保齡球代表隊在團體賽拿下銅牌之後，今天女子隊也不遑多讓，上午自預賽開始，即逐局提升排名，打完6局後以第一種子晉級複賽。

複賽面對烏克蘭、南韓、美國、波蘭、日本、馬來西亞及德國等隊，進行各一局對戰，台灣女子隊在複賽階段取得4勝3負戰績，驚險晉級四強賽。

四強賽採取3局2勝制，對戰烏克蘭隊，前兩局雙方各取一勝，關鍵第三局台灣女將發威，以202比184拿下勝利，搶下金牌戰門票。

冠軍戰台灣女將再接再厲，以173比154、211比148直落二擊敗南韓隊，終於替台灣摘金開胡，拿下本屆首面金牌。

除了保齡球賽場外，台灣向來表現穩定的男子桌球隊，今天在團體賽靠著楊榮宗、王顗翔、盧仕杰及郭岳東合力奪銀，這也是台灣連續6屆在聽奧都有男子桌球團體獎牌入袋。

其中楊榮宗是桌球隊的6朝元老，今年以老大哥身分率領隊友王顗翔、盧仕杰及郭岳東，4人彼此熟悉、互相砥礪，共同寫下台灣桌球在聽奧的歷史。