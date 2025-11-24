東京聽奧園遊會展輔具 助民眾認識聽障族群需求

手機鈴聲響起時，黑色導聾犬立刻以頭頂主人手臂示意，甚至會主動帶領主人前往聲源位置。導聾犬的任務，就是協助聾人察覺身邊的各種聲音。

日本導聾犬推進協會事務局長水越美雪說：「當周遭有腳踏車、汽車或行人靠近時，導盲犬會回頭示意提醒，讓主人不會因突如其來的聲音而受到驚嚇或困擾。」

根據日本政府統計，截至今（2025）年10月，全日本僅有52隻導聾犬，因此導聾犬協會也把握聽奧期間向民眾加強宣導。

舞台上表演者透過誇張的表情、豐富的肢體動作賣力演出，希望聽障朋友也能同步感受到歡樂氛圍

現場還展示一款能讓聽障觀眾用震動感受比賽的穿戴式裝置，白色感應器貼在身上後，會將比賽聲音轉換成震動訊號，讓聽障使用者可以感受賽事氛圍。

參展廠商工作人員田中沙紀子解釋，「桌子下裝上麥克風，可以把聲音收進去，這個裝置就會震動，依照桌球反彈聲而震動，還有加油時，觀眾的拍手聲也會隨著震動。」

園遊會不只介紹輔具，也設置體驗區，讓民眾實際感受聽障選手如何透過燈號起跑。聽障奧運除了精彩競技，也希望透過互動體驗，讓社會更了解聽障者的生活與需求。