東京聽奧奪13面獎牌！代表團返國餐會 卓榮泰：你們怎麼那麼感人

第25屆達福林匹克運動會代表團返國，行政院下午設宴款待。（圖／劉耀勻攝）

2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今年得到13座獎牌，行政院於今天為團隊選手及教練們設宴款待，卓榮泰表示，感謝大家的付出，「一切的努力不是為了誰的掌聲」，他覺得相當感動，期盼未來所有人都可以享受到運動帶來的信心跟快樂，從而達到全民運動的最終目的，也讓世界看見台灣，為國家帶來最好外交團結的力量。

今天中午行政院為2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團舉行返國餐會，卓榮泰與運動部長李洋、行政院發言人李慧芝一同出席，席間致贈大會獎品給予選手們，也給予加油打氣。

廣告 廣告

團長林昭穎表示，這次謝謝國家的支持協助，還有團隊的教練、全體團員、選手們在這一次比賽中的付出，大家都有很傑出的表現也貢獻了汗水，無論成敗運動員在戰場上全部都很努力，為國家展現國家的精神全部都盡力了

林昭穎表示，這次總共拿到1金6銀6銅，總共13面的獎牌，排名第23名，獎牌數總和是第14名，這是大家一起努力的成果，最後鼓勵所有的選手，繼續的努力為以後未來的目標繼續邁進。

卓榮泰看完本屆代表團影片後表示，「你們怎麼可以那麼感動人，「一切的努力不是為了誰的掌聲」這句就感到非常感動。他會學習大家的精神，但是他學不來的是大家為國家爭取這麼高榮譽，這個努力跟這個結果代表政府跟所有的國人，向代表團們表達由衷感謝。

卓榮泰表示，今年在這一場的帕拉林匹克奧運會當中，團隊得到了13面的獎牌，今天還坐在選手的旁邊，因為他們得到了保齡球女子組團體的金牌，感到非常榮幸。

另外，卓榮泰更點名第一次參加比賽的18歲危宇澤選手，他笑稱通常參加十項的選手都會長得非常雄壯，「但宇哲看起来不太像」，真的是靠努力得到了男子十項的銀牌。可惜第一天受傷了，如果不是受傷，會有更好的狀態，會有更好的成績，大家期待下一次表現。

卓榮泰表示，團隊這次有這麼好的成績，在訓練的過程一定特別的不同。未來運動部希望所有有身體不便的人、高齡者、兒童或是受傷的人，都能夠享受到運動帶來的信心跟快樂，所以從規則、方式、環境做各項的調整，讓他們能夠參與，這種普及性的參與，就是適應運動真正的精神，為的是讓人人都能找得到適合自己的運動方式。

卓榮泰說，政府該做是從環境上的不同，讓大家更友善，從制度面來協助大家能夠更得到更多的協助，同時運動部也會從經費上來真正的來幫助大家。讓每一個國人真正達到我所說的人人都是體育人，大家都有機會在運動場上跟自己、跟對手、代表國家、跟其他的國家一爭長短，比出高下拿到獎牌。

卓榮泰強調，各種代表國家出去的國家代表隊，回來行政院都會用一個簡單的午餐來歡迎大家，人數縱然有不同，但規格都是一樣的，心情也是一樣，期待在每個運動場上都能夠讓國人充分自由的發揮。然而最重要的是，比賽之後，大家能夠回到社區、回到學校去讓更多的人來參與，達到我們全民運動的最終目的。讓國家能夠更強、讓人民能夠健康、讓世界可以擁抱看見台灣。這是我們運動為國家能夠帶來的最好的外交團結的力量。



回到原文

更多鏡報報導

東京聽奧男子桌球團體賽奪銀 延續六屆連續奪牌紀錄

女力爆發！東京聽奧代表團首金出爐 女子保齡球團體直落二力克韓國

2025東京聽奧「桌球男雙」締造歷史！代表團單日2銀2銅進帳