東京聽奧女將保齡球隊團體賽奪首金 賴總統致電祝賀

東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴(左1)、林雅琴(左2)、張堯茜(右1)、陳怡妙(右2)搭檔團體賽奪我代表團首金。(運動部提供)

我國代表團參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會傳來捷報，女子保齡球隊在團體賽展現堅強戰力，在隊友相互激勵下穩定發揮，順利為代表團奪下本屆賽會首面金牌。賴清德總統在得知佳音後，也立即拍發賀電，恭賀女子代表隊的卓越成績，並期勉全隊在最後一天賽程持續拚搏，再創佳績。

繼男子保齡球隊團體賽摘下銅牌後，女子隊延續好表現，從預賽開始即逐步提升排名，六局結束後以第一種子身分晉級複賽。複賽階段與烏克蘭、韓國、美國、波蘭、日本、馬來西亞及德國等隊各進行一局對戰，我國最終以4勝3負的成績挺進四強。

廣告 廣告

四強賽再度對上烏克蘭，我國女將先拿下一局，雖在第二局被追平，但於決勝局穩住節奏、採取穩健策略應戰。反觀烏克蘭在局末處理球時發生失誤，我國以202比184收下關鍵勝利，順利取得金牌戰門票。

決賽面對同屬亞太區的韓國隊，我國女子隊頂住壓力展現團隊默契，先以173比154搶下首局，接著再以211比148贏得第二局，直落二擊敗對手，為代表團奪下本屆聽奧首金。隨著女子保齡球團體項目奪金，我國代表團目前累計獲得1金、4銀、5銅。運動部呼籲全體國人持續關注聽奧賽事，為選手加油打氣。