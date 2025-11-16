東京聽奧定向越野2賽事 我奪第4獲隊史最佳紀錄

穿著粉紅色比賽服的是參加過兩屆聽奧的吳思穎，隨著紅旗揮下，她瞬間衝出起跑線，順利完成第一棒，暫居第4。

第二棒由首次參加聽奧的楊天筆接力，他急起直追，在交棒時一度拉升到第2名。第三棒莊詠智也維持不錯的節奏，穩居第3，與後方距離拉開，首面獎牌看似在望。

然而定向越野除了要求速度之外，地圖判讀也是非常重要的，最後台灣隊被匈牙利隊反超，最終以第4名作收，教練也因錯失獎牌機會而激動落淚。

聽奧定向越野教練林冠妤表示，「我們的表現其實都有發揮到大家準備最充分的部分，現在有點小激動，想要哭一下。因為其實我覺得大家期待、準備上真的是非常、非常的認真，我們也是衝著第3名來的。」

聽奧定向越野選手楊天筆說：「換我接棒的時候，我們是第2個接棒，我追到第2名是，就是我前面就是想辦法去前面幾個，都跟著我2、3、4名前面的選手跑。」

接著，吳思穎和楊天筆幾乎沒有太多休息時間，馬上投入超級短距離接力。一名女性和一名男性搭檔，每人跑一圈後交棒，總共6圈。吳思穎首圈跑出第2名的好成績，但兩人後段因體力下滑，被逐漸拉開，再度以第4名作收。

聽奧定向越野選手吳思穎說道，「超級短距離接力的概念，很像在跑長距離間歇的概念，我跟天筆跑到後面已經爆掉了，所以追不上前面歐洲選手的速度。」

吳思穎表示，過去只參加過聽奧個人賽，此次首次參加團隊項目。她表示雖然很累，但能彼此支援、互相鼓勵的感覺非常棒。

台灣定向越野代表隊接下來將前往伊豆大島，持續挑戰中距離與長距離賽事，期待能有好成績。