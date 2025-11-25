東京聽奧最終日！我國再奪1銀1銅 本屆1金6銀6銅作收

我國聽奧羽球混團。（圖／運動部提供）





2025年東京第25屆達福林匹克運動會今（25）日是賽程最終日，我國靠著保齡球及羽球代表隊在混合團體賽的精采表現，再進帳1銀1銅，代表團本屆賽會賽程全部結束，總獎牌數1金6銀6銅。

賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也特別感謝代表團選手、教練及隊職員的努力，期勉大家繼續努力、持續為國爭光。

我代表團今日持續有射擊、保齡球、羽球及馬拉松等賽事進行。保齡球混合團體賽我國由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福打完預賽六局後以1144分晉級八強複賽；八強賽以4勝3敗的戰績晉級四強準決賽，確定再奪獎牌。

四強準決賽我國對決韓國第一組合，以220比190、205比179連下兩局晉級金牌戰。金牌戰面對韓國第二組合，我國隊伍以166比177、199比209惜敗，為我國摘下一面銀牌。

羽球混合團體賽上午面對地主日本隊，以0比3落敗未能晉級金牌戰。

下午銅牌戰遭遇印度隊，我國第一點混雙未能取勝，後續靠著女單沈彥汝、男單劉浩恩及男雙陳忠羿/鄭成鼎連下三點，終場以3比1力克印度隊收下這面得來不易的銅牌，同時也是隊史連續三屆賽會在混合團體賽拿下獎牌。

運動部表示，選手教練們稍作休息後，將於明（26）日分別搭機返國，感謝選手教練們的付出，運動部將持續支持相關培訓計畫，也請國人繼續關注適應運動，為每一位站上國際舞台的選手，以及每一顆熱愛運動的心加油。

