東京聽奧添第三面獎牌 100公尺跨欄許樂摘銀牌

6號跑道的許樂，在比賽中一路與3號跑道的匈牙利選手不分軒輊，可惜最後仍以0.13秒之差，屈居銀牌，這也是台灣本屆聽奧的第3面獎牌。雖然無法衛冕，但許樂對這次的表現相當滿意。

聽奧100公尺跨欄銀牌許樂指出，「這是我1年半來第一次， 從受傷1年半後第一次跨欄， 那所以真的也非常的驚喜。」

聽奧田徑教練王建畯覺得，「受傷之後也恢復到90%了，那也慢慢的，希望我們可以得到更好的成績。」

雖然很開心，不過許樂坦承前一次起跑，選手犯規，對她造成一定影響。

許樂表示，「它又不像100公尺、200公尺這樣，我們是跑出去後，在緊急煞車的時候，是有撞到攔架的，所以其實心理的衝擊也會蠻大。」

這面銀牌也讓許樂更有信心，挑戰接下來的400公尺跨欄賽事。

公視記者牛暄文指出，「這裡是田徑場館，日本政府邀請許多學生來這裡加油，而且他們都知道不能用鼓掌，而是要揮手幫選手打氣。」

現場工作人員也舉牌指導，教學生如何正確支持聽障選手。

日本聾人民眾森本有加認為，「很多聽人都不知道有聽障奧運，知道的人很少，大多只知道奧運、帕奧，對聽奧不熟悉，但現在知道的人變多了。」

看臺上的觀眾熱情加油，場下的選手也全力以赴，可惜參加110公尺跨欄的台灣選手王柏淳與參加三級跳遠的王世偉 都未能晉級最後決賽。台灣田徑代表隊將休戰1天，21日3屆聽奧銀牌的標槍好手許安誼將登場，挑戰個人首面金牌。