東京聽奧網球男單傳捷報 王俊偉擊敗印度選手

面對印度選手，台灣網球選手王俊偉一路積極進攻，逼得對手只能被動防守。比賽後段，對手出現拖延時間的小動作，也讓王俊偉情緒稍有波動，不過他很快調整過來，最後以直落二擊敗對手。雖然已是第四度參加聽奧，他坦言開賽時仍難免緊張。

王俊偉表示，「看到這麼多人還是有點小緊張啦，但是後面有放得比較開一點，所以就還OK 慢慢就調適一下。」

首度參加聽奧的郭載元與鄒少宇則在首輪遭到淘汰。鄒少宇面對中國選手，開局展現強勢球風，先拿下第一盤，但隨後打得不太順手，連掉兩盤，無緣晉級。

鄒少宇說：「第2盤的尾端之後，有點感覺有點逆風，有點不順，就是打起來有點卡卡的感覺，然後就想說第3盤看能不能拿回來，可惜就是差了一點點。」

鏡頭再看到籃球賽場，男女籃預賽首戰都遇上波蘭。男子隊面對身材高大的對手顯得相當吃力，開場甚至被打出 21：0 的攻勢，靠著一記三分球才終於「破蛋」。雖然全隊努力追分，但仍以 38：112 落敗。

女子隊同樣在進攻上受阻，失誤偏多，節奏難以打開，最終以 24：68 不敵波蘭。

接著在17日，除了羽球與網球之外，台灣代表團的田徑、保齡球以及射擊項目也將陸續登場。期待台灣聽障好手在後續賽事中繳出亮眼成績。