東京聽奧羽球女單奮戰奪銀！沈彥汝寫個人參賽新紀錄

台灣羽球好手沈彥汝。（圖／運動部提供）





我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今（21）日靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌。

賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也恭喜聽奧代表團近日奪牌喜訊不斷，並請各代表隊把握後續賽程，再接再厲，享受每一個上場爭取榮譽的機會。

代表團羽球隊經過連日征戰，在大會個人賽最後一天傳回奪牌的好消息。

我國羽球隊第一女單沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午四強準決賽撐過三局苦戰，以15:21、21:13、22:20戰勝人高馬大的奧地利選手Katrin Neudolt晉級。

廣告 廣告

休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙四強賽，再次經歷三局大戰，以12:21、21:16、14:21惜敗中國組合江佳蕾/張恒艷，落入銅牌戰。

女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自韓國的Min Kyeong PARK，首局以13:21失守，次局彥汝以21:16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12:21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。

結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對韓國組合Soyeong LEE/Min Kyeong PARK的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18:21、13:21無緣再添獎牌。

彥汝賽後感性地表示，自己真的很喜歡羽球，謝謝教練、贊助商、羽球隊大家庭及國人的支持，後天將進入團體戰，請大家繼續幫臺灣加油。

羽球隊另一男子好手鄭成鼎在今日上午的四強賽惜敗以中立身分參賽（Deaf Individual Neutral Athlete）的選手Mikhail EFREMOV。

下午銅牌戰面對香港的劉俊希，在領先一局之後被對手連趕兩局逆轉，錯失銅牌，但個人首進聽奧四強，也是我國聽障男子羽球選手的新紀錄。

我國代表團截至今日累積獎牌4銀4銅，將在後續賽程繼續爭取累積獎牌的機會，敬請國人持續關注賽事，一起為聽奧代表團加油。

更多東森新聞報導

快訊／中職震撼彈！黃子鵬重磅加盟台鋼雄鷹 薪資曝光

WBC／中華隊43人名單出爐！備戰時程曝光

WBC／經典賽明年3月開戰！台灣奪冠賠率曝光

