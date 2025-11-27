東京聽奧聾人舞者9歲就登台 啟蒙師來自台灣
東京聽奧園遊會的舞台上，舞者隨著Hip Hop節奏熱力四射，其中戴著亮橘色棒球帽、身穿藍色服裝的日本聾人舞者MAHO特別吸睛。她9歲就開始登台表演，而讓她踏上舞蹈之路的啟蒙者，正是來自台灣的聾人舞者林靖嵐。
就在東京聽奧前一週的東京聾人藝術節，兩人在活動上再次重逢。
日本聾人舞者 MAHO表示，「媽媽跟我說有個聾人舞蹈工作坊，我原本猶豫要去嗎，去了以後發現是林靖嵐在教舞，整個超有趣，發現原來跳舞是快樂的事，從那之後我就開始跳舞了。」
台灣聾人舞者林靖嵐說：「好像看到了自己的女兒一樣，我是媽媽，看著她一路長大，真的替她感到驕傲，原來「月芽計畫」能讓這麼多小小的種子發芽茁壯。
林靖嵐當年推動「月芽計畫」，希望讓聾人孩子也能接觸舞蹈，而MAHO正是其中之一。如今她加入日本混障舞團，專攻Hip Hop，隨團在各地演出，更參與聽奧開幕典禮表演，看到來自世界各地的聾人觀眾，也讓她眼界大開。
日本聾人舞者MAHO表示，「看到好多聾人觀眾，以前舞台前觀眾大多都是聽人，看到滿滿的聾人觀眾很驚訝，也覺得非常開心。」
對MAHO而言，舞蹈不只是動作技巧，更是情感的延伸。
日本聾人舞者MAHO說：「音樂有開心的、難過的，各種風格都有，而且還要有想像力把那些感覺套用到自己身上，再用舞蹈表現出來，這有點難度。」
舞台上，MAHO用身體講述情感；在舞台下，她和啟蒙者林靖嵐之間的傳承，也持續延伸。MAHO說，未來會持續跳舞，希望有一天能像林靖嵐一樣走向世界舞台，讓更多人看見她的舞蹈。
【東京聽奧點將錄】空手道老將帶新秀 東京聽奧盼突圍奪牌
東京西新井站傳爆炸聲 1女頭部遭炸傷
聖克里斯多福總理率團訪台 盼深化友誼合作
