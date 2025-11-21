東京聽奧選手場上拚戰 場外觀眾跨越語言隔閡熱情應援

網球場上，曾拿下聽奧三面金牌的林家文正全力應戰，場邊也聚集許多來自不同國家的選手與觀眾，他們用手語和肢體動作幫選手加油。

英國聽障民眾表示，「哈囉，我來自英國，來這邊加油，聽奧加油。」

塞普勒斯聽障民眾說，「哈囉，我來自塞普勒斯，加油，聽障奧運。」

德國聽障民眾表示，「哈囉，我們來自德國，聽奧加油。」

希臘聽障民眾也熱情指出，「早安，我們來自希臘，聽障奧運加油。」

公視記者牛暄文：「我們也不要忘記替台灣的選手們加油。」

廣告 廣告

今（2025）年日本東京聽奧共有3081名選手參賽，是史上最多的一次。在各比賽場地，都能看到穿著粉紅色服裝的志工忙進忙出，協助國內外的選手和民眾。

日本聽障志工表示，「有讀一點國際手語，慢慢累積地讀。」

服務台也有翻譯機，能即時轉換不同語言，有選手對本屆賽事的安排相當滿意。

比利時聽奧網球選手回應，「接駁車班次很準時，還能到很多地方。」

但也有外國觀眾坦言，交通還是有些困擾。

丹麥觀賽聽障民眾指出，「我來到新宿，人潮擁擠，路標指示看不太懂，我只好用手機導航來找到路線。」

場上選手全力以赴，充滿拼勁。場外觀眾無分國籍、聾人還是聽人，揮動雙手歡呼，共同為選手加油。雖然比賽場地分散、交通有些不便，但熱情不減。也讓東京聽奧成為一場跨越語言、文化的運動盛宴。