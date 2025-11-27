東京聽奧閉幕 我獲1金6銀6銅排名23

日本東京都知事小池百合子用日本手語、國際手語比出「謝謝」。

日本東京都知事小池百合子致詞後，特別以手語向所有選手表達感謝，並從國際聽障體育總會主席亞當科紹手中接下感謝狀。日本公主佳子也親臨現場觀禮。

台灣由曾拿過聽奧田徑十項全能金牌的安慶隆教練代表掌旗，各國代表也由聾人或聽人學生引導入場，其中聾學生為了與外國選手交流，還特別學習國際手語。

日本聾人中學生石井星智表示，「學國際手語之後，讓我能跟沙烏地阿拉伯的選手聊天，真的很開心。」

日本聾人中學生松嶋海龍說：「國際手語比較難記，但跟外國人接觸時會自然學起來，最後也都能記住。」

隨著聽奧會旗緩緩降下，也象徵東京聽奧圓滿落幕。

國際聽障體育總會主席亞當科紹表示，「現在我正式宣布，第25屆夏季聽障奧運閉幕。」

閉幕表演的主題是「美好的未來」，由日本聾人與聽人舞者共同呈現。他們穿著象徵聽奧會旗．紅、藍、綠、黃不同顏色的服飾，以日本手語搭配太鼓節奏，現場選手也紛紛跟著律動，營造濃厚的日本慶典氛圍。

東京聽奧工作人員山本紋子說：「大家看到我們都會主動打招呼，還會比午安、加油的手語，很多人都這樣跟我互動。」

不過，也有外國聾人媒體工作者表示，這次採訪仍遇到不少溝通上的困難。

英國聾人媒體工作者艾希里指出，「比賽資訊的Email我就沒收到，到了這邊也遇到一些狀況，有點手忙腳亂。不過整體還算OK，他們很嚴謹，溝通之後也變得比較柔和。」

公視記者牛暄文說：「2025年東京聽奧的閉幕典禮已經劃下句點，但下一屆要由哪個國家主辦目前還沒有定案，仍得等國際運動總會開會討論後才會正式公布。」