【東京聽奧點將錄】空手道老將帶新秀 東京聽奧盼突圍奪牌

新秀蔡承均在中間，其他選手圍繞四面出拳。這是為了訓練空手道對打時的反應速度，雖然是第一次參加聽障奧運，蔡承均展現出十足信心，立志要替台灣拿下獎牌。「對打要先把手放鬆，出拳迅速、要快，前踢要把腳收緊踢出去，要很快地收緊，才能踢得快。」

這次東京聽障奧運男子對打共有五個體重級別，台灣代表隊在各級別都有參賽。教練坦言，各國實力都在提升，要拿下獎牌並不容易。「以前可以很容易在臉書找到他們訓練的狀況，最近大家都變聰明了，都把臉書關起來了，IG也變少了，所以我在蒐集一些戰情就變得很難。」

代表隊中還有兩位老將坐鎮，其中47歲的呂金鋒曾在2009年聽奧拿下金牌。他表示，這次將是自己的最後一戰，希望能把經驗傳承給年輕選手。「他們技術算是不錯。我是老將，可以幫忙指導年輕選手技術上的再調整。」

五名選手練習對打時只有高文富在一旁獨自訓練，因為他主攻的是「型」也就是將各種技法串連成完整套路的項目。「拿外國選手的比賽影片跟我自己比較，覺得差不多。我力道不夠，要加強節奏、呼吸、力道。」



教練莊育豪也補充：「今年的話他更成熟，然後目標更清楚，所以我在幫他調整的地方變得更細。但是一樣有缺點啦，就是不是學生了，現在要工作，那要兼顧工作跟訓練。」高文富這次也將和兩名隊友合作挑戰團體「型」，他說團體項目最困難的是考驗默契，所有動作都必須一致。教練最後表示，這次各國對手實力普遍提升，對打還要看籤運，希望團隊能全力以赴，至少再度為台灣帶回一面銅牌。