【東京聽奧點將錄】跆拳道老將孫樹良 東京聽奧再披戰袍

在練習場上，曾在土耳其薩姆松聽跆拳道對打奪下銅牌的彭思庭專注地反覆練習踢技，陪訓員在一旁協助，希望盡快找回比賽的節奏。「四年前大家也沒有辦法情蒐我，因為我也沒有去比賽，所以也沒辦法情蒐就是中華隊有這位選手。但今年我回歸到賽場上，那對於他們來講我應該算滿陌生的。」雖然缺席上一屆聽奧，但彭思庭仍對自己的表現充滿信心。

上屆也沒有參賽的謝承霖，6月練習時不慎拉傷左大腿韌帶，休養兩個月後才逐步恢復訓練。這次比賽對他來說是最後一次挑戰聽奧，他立志拚下自己的第一面獎牌，之後就要接手家裡的事業。「一直復健我的左邊大腿韌帶，然後就是練習到現在有慢慢地恢復該有的強度。」



聽奧跆拳道教練秦玉芳說明：「謝承霖他去年有參加過亞太聽障的比賽，所以他應該離這個比賽的感覺沒有很遠。那彭思庭她是一個比較資深的選手，所以她只要在應該是說這段時間，他都有在持續比較積極的在訓練。」

除了對打以外還有品勢項目，也就是跆拳道各項攻防動作按照一定規律組合在一起的固定套路。這屆代表團年紀最大63歲的孫樹良曾在土耳其薩姆松聽奧與彭思庭搭檔混合組配對品勢拿下銅牌，這次兩人再度合作。「她在桃園、我住台北，所以之前七月我自己坐火車去桃園的道館，跟她一起練幾次之後換她來台北一起練習，這樣互相配合，默契有慢慢回來。」

教練秦玉芳表示，三位選手經驗都很豐富，只要以平常心面對，不給自己太大壓力，相信都能夠有好成績。