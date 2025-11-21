東京聽奧／帶傷拚戰不放棄 沈彥汝聽奧羽球女單奪銀

羽球選手沈彥汝在場上以冷靜著稱，難得吶喊展現拚戰決心。（圖／運動部提供）

參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）的中華代表團，21日靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌。賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也恭喜聽奧代表團近日奪牌喜訊不斷，並請各代表隊把握後續賽程，再接再厲，享受每一個上場爭取榮譽的機會。

代表團羽球隊經過連日征戰，在大會個人賽最後一天傳回奪牌的好消息。我國羽球隊第一女單沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午四強準決賽撐過三局苦戰，以15比21、21比13、22比20戰勝人高馬大的奧地利選手卡崔恩(Katrin Neudolt)晉級決賽。

休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙四強賽，再次經歷三局大戰，以12比21、21比16、14比21惜敗中國組合江佳蕾／張恒艷，落入銅牌戰。

女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自韓國的朴敏景(Min Kyeong PARK)，首局以13比21失守，次局彥汝以21比16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12比21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。

結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對韓國組合Soyeong LEE/Min Kyeong PARK的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18比21、13比21無緣再添獎牌；彥汝賽後感性地表示，自己真的很喜歡羽球，謝謝教練、贊助商、羽球隊大家庭及國人的支持，後天將進入團體戰，請大家繼續幫臺灣加油。

羽球隊另一男子好手鄭成鼎在上午的四強賽惜敗以中立身分參賽（Deaf Individual Neutral Athlete）的選手艾弗雷莫夫(Mikhail EFREMOV)；下午銅牌戰面對香港的劉俊希，在領先一局之後被對手連趕兩局逆轉，錯失銅牌，但個人首進聽奧四強，也是我國聽障男子羽球選手的新紀錄。中華代表團截至今日累積獎牌4銀4銅，將在後續賽程繼續爭取累積獎牌的機會。

