東京聽奧／桌球男雙收下2銅 單日進帳4獎牌創佳績

楊榮宗(右)、王顗翔(左)聯手搭檔奮戰東京聽奧，於桌球男雙4強戰以2比4不敵大陸，仍進帳銅牌。（圖／運動部提供）

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）中華代表團19日奪牌佳績頻傳，繼射擊10公尺空氣手槍混合團體與田徑女子100公尺跨欄後，桌球男子雙打再獲2面銅牌，本日賽事中華隊進帳2銀2銅，是本屆聽奧開賽至今最佳表現。

本屆東京聽奧桌球賽程做出變革，以往安排在賽程後半段的個人賽項目率先登場，中華男子桌球隊在雙打賽事中，由王顗翔搭配楊榮宗、盧仕杰聯手郭岳東兵分兩路出擊。

2017年薩姆松聽奧拿下銀牌的王顗翔／楊榮宗，一路挺進到4強準決賽，面對宿敵大陸隊王聰／田紀平，兩隊一路緊咬比分，戰況僵持不下，最終鏖戰6局，中華隊以2比4收下銅牌；中華聽奧桌球男雙另一組合盧仕杰／郭岳東，同樣在4強賽對上大陸組合牛澤銘／林權，以1比4獲得銅牌，這是兩人首次在聽奧男雙賽事拿下獎牌，也創下參加國際賽事的新紀錄。

盧仕杰(左)、郭岳東(右)選手聯手搭檔聽奧桌球男雙，獲得銅牌。（圖／運動部提供）

中華隊曾在2017年薩姆松聽奧桌球男雙由王顗翔／楊榮宗拿下銀牌，本屆兩組男雙聯袂晉級4強奪牌，是中華隊參賽史上首見，展現我國聽障桌球隊穩定、堅強的實力。

2025東京聽奧中華代表團在19日的賽事結束後，目前獎牌數累積3銀2銅。

