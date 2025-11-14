東京聽奧11/15開幕 台灣76選手參賽

綠燈一亮，選手立刻起跑，模擬賽結束後，教練也立即和選手討論需要調整的細節。因為台灣代表團的第1場賽事定向越野短距離，將在15日登場，4名選手也把握時間加緊練習。

聽奧定向越野選手莊詠智表示，「跑模擬賽的時候，一出發馬上看到起跑點，然後再接著定點跑完，非常流暢，所以跑完之後讓我非常有信心，明日有機會獲得佳績。」

不同於定向越野的順利，射擊代表隊在開始訓練時，選手槍枝一度出現問題，在日本技師協助下成功排除，才順利展開練習。

聽奧射擊選手高雅茹認為，「地方有點小，可是全部都是標準的環境，可以適合射擊比賽，我相信我們台灣有信心，可以好好的準備練習比賽。」

上屆為台灣拿下最多、共6面獎牌的保齡球代表隊，也利用時間來適應球道。

聽奧保齡球選手盧泰安指出，「新球瓶跟球道的用油跟台灣不太一樣，球瓶比較重，丟了幾次後覺得油路很相似，跟台灣其實差不多。」

經過調整後，選手們逐漸掌握球道特性，也找到屬於自己的出手節奏，陸續投出 Strike。他們表示，這些差異影響不大，有信心再度為台灣拿下好成績。

公視記者牛暄文在現場指出，「東京聽奧有81國，共3081名選手聚集在這，相當熱鬧，但是13日東京發布流感流行警報，台灣選手們希望比賽順利進行，要怎樣做好預防。」

聽奧定向越野選手吳思穎表示，「我們在出發之前2個禮拜前，有在台灣打流感疫苗，來日本比賽期間就是要戴口罩，來保護自己也保護隊友。」

中華民國聽障者體育協會表示，已補助選手施打疫苗，除了少部分因身體因素不適合外，大部分選手都已完成施打，整體影響應該不大。