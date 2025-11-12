東京聽奧15日登場 賴清德以手語打氣「Team Taiwan 加油！」

總統賴清德。總統府提供



2025東京達福林匹克運動會（Tokyo Deaflympics）即將於11月15日至26日在日本東京舉行，台灣聽奧代表隊正緊鑼密鼓準備。總統特地在選手出發前以錄影形式加油打氣，親自示範手語「Team Taiwan 加油！」，用行動表達對運動員的支持與祝福。

賴清德特別與網球女將林家文共同拍攝影片，賴總統表示，林家文在巴西聽奧勇奪1金2銀共3面獎牌，並以台語讚嘆：「實在厲害，真不簡單！」林家文笑著回應，「我會繼續努力，這次有很多台灣優秀的選手要參加東京聽奧。」

廣告 廣告

賴總統接著指出，今年台灣共有76位選手出征，將在11項競賽中與各國好手同場較勁，「我也非常期待大家的表現！」林家文隨即邀請總統一起為選手加油，賴總統欣然答應：「沒問題，我數1、2、3，我們一起喊——台灣加油！」並以手語再次比出「Team Taiwan 加油！」，展現滿滿的支持與祝福。

達福林匹克運動會是全球聽障運動員最高層級的賽事，今年聽奧代表隊參賽種類包含田徑、羽球、網球、游泳、跆拳道等，選手們歷經長期集訓，展現出堅定的意志與不屈的精神。其中備受矚目的網球好手林家文，將代表我國出戰女子單打與混合雙打項目。

林家文目前任教於台南一中，過去在國際聽障體壇屢創佳績——2025澳洲聽障網球錦標賽奪得女雙金牌、女單銅牌；2022巴西聽奧則包辦女雙金牌、女單與混雙銀牌；早在2017年土耳其聽奧，她就以女單與女雙雙料金牌，成為台灣史上首位在聽奧網球項目拿下雙金的選手。

更多太報報導

戰火升高！卓榮泰回嗆韓國瑜：這「兩盤菜」都要沉默吞下去嗎？

富邦人壽UBA攜手聽奧國手許樂推「運動平權」 輪椅籃球公益賽連三年攻蛋、南澳國小球員見證冠軍戰