即時中心／林韋慈報導



日前蕭副總統為東京聽奧代表團授旗，期許運動員於競技擂台上展現臺灣力量，也感謝每位選手全心投入，透過行動向世界證明臺灣堅韌不屈的精神。並表示，政府將持續積極投入資源，改善訓練場地、強化支援輔具，期盼讓選手們都能站上競技擂台展現實力。

2025東京達福林匹克運動會（簡稱東京聽奧）將於11月15日至26日登場，台灣代表團遴選11項競賽種類，共計76名選手、20名教練參賽，搭配醫療團隊、手語翻譯員等後勤團隊，代表團總人數達150人，是自2009年台北市主辦聽奧會以來的最大規模，目標突破上屆3金13銀14銅的成績。



副總統指出，總統上任以來持續推動「運動平權」和「無障礙社會」。政府的責任就是要打造一個更友善、更包容的運動環境；今年9月成立運動部後更設置「適應運動司」，以「終身參與、專業支持、制度創新」為目標，積極投入資源，改善訓練場地、強化支援輔具，希望讓每一位有才華的運動員，都不會因為環境限制，而無法站上競技擂台展現實力。



今年臺灣代表團由70多位優秀選手所組成，涵蓋11種競技項目，充分展現臺灣聽障運動的整體實力；同時也提高獎金和獲獎的名額，府方表示，相信是對選手努力的肯定，也是最好的鼓勵。





原文出處：快新聞／東京聽奧15日開幕 蕭美琴勉勵選手「沉默也能綻放力量」

