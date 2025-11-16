東京聽障奧運開幕 林家文、鄒少宇任掌旗官

公視記者牛暄文於東京體育館報導，「這裡是東京體育館，第25屆聽障奧運開幕典禮就在這裡登場，創辦已滿百年的聽障奧運，本屆共有81個國家、3081名選手參賽。」

本屆開幕典禮由曾到台灣拍戲的日本聾人導演今井美香以「100 年的青空，未來的櫻花」為主題所拍攝的影片揭開序幕，象徵過去百年聽障運動的自由與突破。

隨後，各國代表團在日本傳統舞蹈「阿波舞」的歡迎下依序入場。電視牆上則同步秀出各國手語名稱，呈現出別具特色的迎賓畫面。

廣告 廣告

台灣代表團身穿白色隊服，以第73位出場，由聽奧3金網球老將林家文與新秀鄒少宇共同擔任掌旗官，帶領隊伍進場。

典禮上，日本天皇胞弟文仁親王、首相高市早苗以及東京都知事小池百合子上台致詞。文仁親王與小池知事更在台上以國際手語向運動員致意，展現對聽障社群的尊重。

國際聽障者運動總會主席亞當．科紹提及，「我們為全球最優秀的聽障運動員能夠齊聚一堂而感到自豪，自1924 年以來舉辦了24屆夏季聽障奧運。」

在國際聽障運動總會主席宣布開幕後，由日本聽障運動推手以及退役的聽奧、帕運選手將象徵希望與夢想的光球傳遞給現役運動員。

隨後，由台日混血歌手一青窈領唱日本國歌，日本聾劇團演員江副悟史以手語同步詮釋。表演中，聾、聽演員共同演出，搭配多變燈光效果，呈現出精彩的視覺饗宴。

接下來至26日，來自世界各地的聽障好手，將在東京展開一連串精彩賽事。

更多公視新聞網報導

我東京聽奧首場賽事 定向越野短距離登場

【東京聽奧點將錄】空手道老將帶新秀 東京聽奧盼突圍奪牌

巴西南卡西亞斯聽奧／聽奧女子25公尺手槍 高雅茹奪下銅牌

