東京自由行新手必看！成田機場入境後怎麼搭車最省時？行李打包、禁帶品與交通全攻略一次搞懂
文／景點+ 張盈盈整理
第一次前往日本東京的旅客，總會在行程安排、行李打包與機場交通上感到緊張，深怕遺漏規則或買錯票。但其實，只要掌握最新的航空行李規定、了解成田機場前往市區的交通方式，讓旅程在當地順利起步。值得注意的是，日本與台灣的航空公司陸續更新手提行李與危險品規範，其中包含行動電源使用限制以及特定鋰電池美容器材「全面禁止上機」。同時，成田機場也悄悄迎來重大交通新變革——Skyliner 特快車導入「掃臉進站」，買票與搭乘更快速，不需再排隊領票，對新手旅客尤其友善。本篇整理出最實用的日本東京入境攻略，從行李打包到交通選擇，讓你安心準備、放心出發！
圖 / 墨刻出版，以下同
一、出發前：最新行李規定與禁帶品提醒
不少旅客在出發前最擔心的，就是「哪些東西不能帶上飛機？哪些一定得託運？」近來因為行動電源起火事件頻傳，台灣主要航空公司加強規範——飛機上全程禁止使用行動電源，避免在艙內充電造成風險。
而日本國土交通省同步強化管理，包括 「不可拆卸式、充電式鋰電池的美髮夾（電棒夾類）」無論手提或託運都禁止攜帶。 旅客若習慣攜帶個人美容用品，必須特別留意產品是否屬於此類型。
液體物品一樣須遵守 100 ml 規範並放入透明袋；剪刀尖端長度、噴霧容量等標準仍照舊，建議出發前再次確認航空公司官網，以免安檢時被沒收。 行李確認完畢後，只要依照所訂航班托運行李重量限制交付托運，注意手提行李相關規定，就能安心出發。
日本已規定「不可拆卸式、充電式鋰電池的美髮夾」，不管是手提或託運都禁止攜帶。
二、抵達成田後搭車進東京市區？
最新「掃臉進站」超便利
入境日本後，旅客最關心的就是「怎麼從成田前往東京」。若選擇速度最快的 Skyliner 特快車，現在已有最新升級——掃臉進站系統（Face Pass）。
● Skyliner 掃臉進站簡易步驟如下：
先到官方網站購買單程票（掃臉功能目前僅支援單程）。
線上拍攝臉部照片並綁定購票資訊。
到車站後走「Face Recognition」通道，螢幕會掃描臉部。
自動通過後，旁邊會有機器吐出票卡，上面包含座位資訊。
使用掃臉進站方是搭乘完全不需排隊取票，系統會自動安排最近一班的指定席，非常方便。
搭乘Skyliner 使用「掃臉進站」十分便利！
● 朋友同行也可以掃臉一起進站
一次最多可購買 8 張票，只需由其中 1 人負責掃臉，其餘同行旅客跟著通過即可，出站時記得走人工驗票通道交付票券。
● 掃臉服務注意事項
目前 僅適用單程票，回程需重新購票與拍照。
僅限指定車站使用掃臉通道（上野、日本橋等指定站點）。
使用掃臉功能進站後，出站時記得走人工驗票通道出站。
2. JR Narita Express（N’EX）（前往新宿、東京站最穩定）
所需時間：50～70 分鐘
票價：3,070～3,250 日圓（區域差異）
買票方式：JR綠色窗口、券售機、官網購票、JR PASS 可免費搭
適合：住宿在東京站、新宿、澀谷、橫濱、池袋等區域的旅客。
3. 機場巴士（行李多最方便）
所需時間：55～120 分鐘（依交通狀況）
票價：1,300～3,600 日圓
買票方式：機場巴士櫃台、售票機、官網
適合：有 2 件以上大行李、住宿點就在巴士酒店站附近的旅客。
利木津巴士是成田機場前往東京最常被利用的機場巴士。( 圖／Airport Limousine Bus )
4. 京成電鐵 Access Express（最便宜直達淺草、押上）
所需時間：70～90 分鐘
票價：1,370 日圓
買票方式：現場購票即可（自由席）
適合：前往押上、淺草、成田機場與市區往返，且預算有限的旅客。
( 圖／京成電鐵）
另外提醒，如果使用 Suica / Pasmo，不建議把它當作機場直達工具，因為特快車有額外特急券，不是單純刷卡就能搭。
新手前往東京，只要事先掌握行李規範、避免攜帶禁用物品，再按照自身行程選擇最合適的交通方式，就能讓旅程從抵達那一刻起順順利利。無論選擇速度最快的 Skyliner、直達性最佳的 Narita Express，或是價格親民的 Access Express，每種交通都有其適合族群。尤其最新推出的「掃臉進站」服務，大幅提升便利性，減少排隊與等待時間，對於行程緊湊或帶著行李的旅客都相當友善。準備好行李、確認好票券後，就能輕鬆前往東京，順利的出發，旅行就成功了一半！
2026東京自由行全指南｜帶錯當場丟？海關新嚴查：美髮夾＆行動電源...新手行前必知3件事：刷臉進站Skyliner免排隊、順遊路線照著走、行李禁
》https://www.youtube.com/watch?v=eVxccHTaK48
2026行前必看！台灣超商可直接領日幣、JCB卡日本交通享50%回饋 旅日金流新規定一次看懂
》https://www.mook.com.tw/article/39173
