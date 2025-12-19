東京若爆發規模7地震？ 日最新報告推估「恐釀1.8萬死」

日本政府今（19日）公布最新的「首都直下地震」損害推估。(示意圖，AP)

歷時12年，日本政府今（19日）再公布最新的「首都直下地震」損害推估，報告顯示，最嚴重的情況是假設「都心南部直下地震」發生，東京可能發生規模7的強震，並造成1萬8,000人死亡，約40萬棟建物全毀與燒毀。

綜合日媒報導，日本政府今（19日）公布最新的「首都直下地震」損害推估，據了解，這是時隔12年來的重新評估，而首都「直下地震」是指發生在東京都及首都圈地底下的強烈地震。

最新報告指出，若發生對日本首都東京機能影響最大的「都心南部直下型地震」，從茨城縣到神奈川縣等5都縣、共187個市町村，推估將出現震度6弱以上，東京都江東區則預估可能觀測到最大震度7，死亡人數推估最多約1萬8,000人，其中約1萬2,000人的死因可能為火災。

此外，地震發生後預計將有約840萬人無家可歸，其中約670萬人將被迫在職場或學校等地暫時過夜，最多約40萬棟建築物將全毀或燒毀，部分民生基礎設施的復原可能需時一個月以上，經濟損失估計最高可達83兆日幣（約16.7兆台幣）。而若東京灣沿岸火力發電廠受損嚴重，恐將實施計畫性停電，在最壞的情況下，甚至可能引發大規模停電。

「首都直下地震」對策檢討工作小組主管增田寬也表示，「我們希望國民多了解報告內容，把可能發生的首都直下地震視為自己的事，個人和家庭應該進行住宅耐震化、固定家具、安裝感震斷路器，以及備妥食料和水等」。





