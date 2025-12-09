東京蘋果糖社長訪台糖談合作

台糖董事長吳明昌與東京林檎製飴所社長池田喬俊交換伴手禮，象徵台日雙方以砂糖與蘋果糖展開甜蜜合作交流。 (記者林怡孜攝)

記者林怡孜∕台南報導

台糖近日因一段「日本職人來台大量購入砂糖遭海關查驗」的插曲意外登上話題。事件主角，東京林檎製飴所社長池田喬俊九日專程拜訪台糖，與董事長吳明昌會面，雙方從製糖工藝談到未來合作方向，氣氛輕鬆而具建設性。

會中，池田社長展示其專利蘋果糖製作技法，並以台糖砂糖現場製作「台糖NO.1蘋果糖」，試吃後認為風味獨特。池田表示，糖的「純度」是關鍵，他曾在世界各地測試不同產地的糖，「台糖的砂糖是最適合作為基底的選擇」，特別是在裹糖時不需塗得過厚，也能成功包覆完整。他並透露，因應此次來訪，他特別研發「台南限定紫蘇梅口味蘋果糖」，使用台糖黑糖作為主要原料，希望呈現府城風味。

台糖董事長吳明昌表示，池田社長的肯定凸顯台糖百年工藝的價值，包括善化、虎尾兩大糖廠延續的傳統製程──壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜──皆是台糖砂糖帶有蔗香風味的原因。近期推出的「台糖黃金砂糖」更以特殊熟化技術提升糕點應用度，也成為外界詢問度高的新產品。

台糖除準備了Ｑ版池田社長積木、砂糖禮盒與一卡通作為交流紀念，池田也以手作蘋果糖回贈。雙方並已初步討論後續合作方向，包括砂糖輸日模式、共同研發甜點產品等。吳明昌提到，若能成功將台糖砂糖輸往日本，將有助拓展國際市場並強化台灣食品工藝的能見度。

台糖表示，此次交流源自一場意外，但後續有望轉為台日合作契機。未來雙方將再進行更具體的商業討論，希望以台糖砂糖與日本職人技法共同打造新特色的跨國甜品，並把臺灣蔗香推向更多國家。