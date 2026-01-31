東京街頭搶案後 中國使館再籲公民避免赴日

（中央社台北31日電）東京上野街頭近日發生搶案，包括中國人在內多名男女被劫走裝有鉅款的行李箱。中國駐日本大使館在事發後再次提醒中國公民避免前往日本。

中國駐日本大使館30日發布重要通知表示，據日本媒體報導，1月29日晚，1名中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊，其與4名同伴所持行李箱被劫走。此案疑犯仍在逃。中國駐日本大使館已向日本警方提出交涉，要求日方儘快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。

通知說，再次提醒中國公民避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」言論後，中國外交部和駐日使館也曾以「中國公民在日本安全環境持續惡化」為由，呼籲中國民眾暫時避免前往日本。

日本放送協會（NHK）報導，據東京都警視廳，29日晚間9時30左右，3名日本人與2名中國人在東京都台東區上野地區街頭將3個行李箱裝進車裡時，突被3人一組的不明人士噴灑疑似催淚瓦斯的刺激物。3人搶走行李箱後乘車逃逸。

調查人員透露，受害的5人向警方說明，行李箱共裝有4億2000萬日圓（約合新台幣8700萬元）現金，「打算把這些現金運到香港」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150131