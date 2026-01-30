東京街頭搶案！4.2億日圓現金遭奪 受害人正準備運往香港

東京台東區東上野街頭29日晚間9時半傳出搶案，3名嫌犯奪走裝有4億日圓的行李箱後逃逸，警方在附近發現可疑藍色車輛。（圖／達志／美聯社，下同）

日本東京都台東區東上野於29日晚間發生一起搶案，一群包括3名日本人與2名大陸人的5人團體，疑似攜帶大筆現金準備離境，卻在路上遭3名不明人士襲擊，遭搶走裝有總計約4億2千萬日圓，約新台幣8900萬元的行李箱。初步調查顯示，這批現金原定運往香港。

嫌犯作案後逆向駕車逃逸，警方調閱沿線監視器畫面，追查其逃跑路線與可能藏身處。

根據《NHK》、《朝日新聞》等日媒引述警視廳說法，搶案發生在當晚9時30分左右，地點位於東上野一處路邊。其中一名40多歲的大陸籍男子指出，他遭不明人士噴灑疑似催淚噴霧後，裝滿現金的行李箱就被搶走。

報導稱，被害人為年齡介於20至40多歲的5人組成，包含大陸籍人士。據警方了解，當時5人正將大筆現金裝入車輛準備從羽田機場帶出日本，卻在台東區街頭遇襲，3名嫌犯奪得行李後駕車逆向逃逸。沒想到數分鐘後，距離案發地點約100公尺處，另傳有一名50多歲男性行人遭車撞擊後肇事逃逸。

案發地點附近發現一輛被棄置的藍色輕型汽車，警方懷疑為嫌犯作案後棄車逃逸所用，目前已封鎖現場進行鑑識。

警方懷疑為嫌犯所駕駛車輛所為，並在現場附近發現一輛棄置的長野車牌藍色輕型轎車，研判犯案集團事後換車繼續逃逸。值得注意的是，案發兩個半小時後，羽田機場第3航廈旁的停車場也發生類似事件。一名50多歲男性正準備運送裝有約1億9千萬日圓，約新台幣4000萬元現金的行李時，突然遭一名自白色車輛下車的男子噴灑催淚劑，雖未被搶走財物，但眼部受傷。

據了解，兩起案件的受害人均表示原本計畫將大筆現金帶往香港。現階段當地警方正以強盜等嫌疑方向展開調查，並追查逃逸嫌犯下落。有目擊者提供線索指出，其中一名嫌犯身高約170公分，身穿黑色上衣與黑褲，頭戴黑色針織帽；由於兩案手法相似，均涉及3人組合、催淚噴霧攻擊與大額現金，警方研判可能為同一集團所為，正擴大追緝嫌犯行蹤。

兩起案件皆由3人組作案，手法一致且犯案時間接近，警方研判兩案關聯性高，已組成專案小組全力追查。（圖／翻攝自X，@jijicom）

