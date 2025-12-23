東京街頭有人持刀亂晃！警力包圍+大聲警報，日警作法引台網友讚嘆。圖／翻自@hezuruy

日本東京品川站在本月22日上午10時半左右，有民眾通報看見一名外國男子在街頭持刀揮舞，警方獲報後立刻趕抵現場，最後這名男子也遭逮捕。不過日本警方處理這起事件的方式，引發台灣網友關注與熱議。

據日本《TBS》報導，警方獲得民眾通報後趕到現場，發現這名男子在吉野家店外前，用刀抵住自己的脖子，疑似是要自殘。但警方不敢大意，現場仍有10多名員警將男子包圍，最後男子在警方的勸說下，自行放下刀子，隨後警方依「違反刀槍法」將男子逮捕。

警方指出，這名男子是斯里蘭卡人，23歲，他的脖子與手部有流血，雖然受傷但並不嚴重，意識清醒，另外現場也沒有其他民眾受傷。至於男子為何會做出如此舉動，警方正進一步調查釐清。

不過現場的日本警方處理畫面，引發台灣網友熱烈討論。從日本民眾拍攝的影片可見，事發現場是相當熱鬧的區域，加上是大白天，因此有許多民眾聚集。面對持刀男，除了有10名警方帶「工具」準備將其制伏，另外一項就是「大聲警報」。

就有不少台灣網友對於「大聲警報」相當讚賞，就有台灣網友表示，日前在台北捷運中山站附近發生的「張文放煙霧彈、隨機砍人事件」，如果當時警方也有大聲播放鳴笛或警報聲，可能就會讓更多人警覺，也就不會有大批民眾聚集在案發地，還有網友直呼：「台北應該要學習東京的警報處理。」但也有網友稱：「直接聽這聲音，我還以為是火災。」另外也有台灣網友認為，日本的交通還是比台灣交通「乾淨」，當時南京西路上都是車輛，真的很難做到清空控管。

