東京街頭爆搶案！中國使館再提醒公民避免赴日
日本東京都台東區上野一帶29日晚間發生搶案，一名中國籍男子遭歹徒噴灑疑似催淚噴霧後，搶走裝有約4億2000萬日圓現金的行李箱。中國駐日本大使館再次發出警示，呼籲中國公民避免前往日本。
中國駐日本大使館指出，據日本媒體報導，1月29日晚，1名中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊，其與4名同伴所持行李箱被劫走。此案嫌犯仍在逃。中國駐日本大使館已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。
中國駐日本大使館也呼籲中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。
更多東森新聞報導
高官又落馬！中國「應急管理部長」王祥喜涉嚴重違紀
冰島發生5.3地震 深度10公里屬於「極淺層地震」
比爾蓋茲被爆「和俄女有染得性病」 本人罕見發聲駁斥
其他人也在看
中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗
中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 97則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前 ・ 215則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 87則留言
習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」
中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 110則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
「民進黨當然有分裂的空間」！吳子嘉籲柯志恩「這招」強攻高雄：有機會翻盤
國民黨立委柯志恩將代表藍營挑戰高雄市長，面對拚守票倉的民進黨立委賴瑞隆，不少選民均認為翻盤可能性較小，媒體人吳子嘉指出，柯志恩要想取勝，關鍵在於「分裂綠營選票」；吳子嘉解釋，柯志恩只要成功吸收民進黨的服務票與派系票，就有翻轉高雄的可能性。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人吳子嘉在《新聞千里馬》節目中表示，......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 5則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 5則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 8則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 8 小時前 ・ 38則留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言