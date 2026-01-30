東京街頭爆4億日圓搶案！羽田機場也發生襲擊 警方初判為同夥作案

當地時間 29 日晚間，位於東京都台東區東上野 JR 御徒町站附近發生一起搶劫事件， 3 名團夥劫走裝有 4.2 億日圓現金的行李箱。隨後，一名拖著裝有 1.9 億日圓現金的男子報案稱，自己在羽田機場遭受 3 人組的不明人士襲擊，警方初步判斷兩起案件存在關聯，宣布將展開更進一步的調查。 圖：翻攝自 @an0396285524167 X 帳號

[Newtalk新聞] 日本東京街頭近期發生一起現金搶劫案，3 人團夥搶走裝有 4.2 億日圓（約新台幣 8,588.9 萬元）的行李箱後逃逸，引發國際輿論關注。隨後，同樣位於東京的羽田機場也發生一起襲擊事件，一位拖著裝有 1.9 億日圓（約新台幣 3,885.4 萬元新台幣）行李箱的男子遭 3 人團夥攻擊。由於兩起事件接涉及大筆日圓現金轉移，日本警方認為，事件之間存在關聯性，宣布將進行更進一步調查。

日本《共同社》報導，當地時間 29 日晚間 9 點半前後，位於東京都台東區東上野 JR 御徒町站附近發生了一起現金搶劫事件，3 名日本籍與 2 名中國籍人士組成的 5 人團體，在試圖將裝有 4.2 億日圓現金的行李箱放上汽車時，遭 3 位不明人士襲擊，一名約 40 歲的中國籍男性更被噴灑疑似催淚噴霧的液體，3 個裝有現金的行李箱都被襲擊者奪走。

搶劫事件發生後不久，附近地區也發生一起肇事逃逸事件，一輛汽車在撞倒一名 50 多歲的日本籍男子後逃逸。在針對相關事件進行調查後，警視廳初步認定肇事逃逸事件與搶劫事件有關。有事件目擊者指出，3 人搶劫團夥，其中一人身高約 170 公分，行動時身穿黑色外套與長褲，頭戴黑色針織帽。

在警方針對上野的搶劫事件展開調查的同時，位於東京都大田區的羽田機場第 3 航廈第 5 停車場也發生了一起搶劫事件。一位日本籍男子撥打 110 報案稱，他在停車場停好車準備下車時，一輛白色汽車行駛至他附近，車上包含司機一共有 3 人。

其中，車後座一名年約 20～30 歲的男子在呼喊了一聲，吸引其注意力後，隨即使用類似催淚噴霧的液體對其發起攻擊。報案男子稱，襲擊事件發生時，他拖著一個裝有 1.9 億日圓現金的行李箱，但嫌犯並未對其搶劫，發動攻擊後立即駕車逃逸。

警視廳指出，由於兩起襲擊事件的受害者均表示，計畫透過羽田機場將大筆現金轉移至香港，初步推測兩起案件存在關聯性，宣布將以「涉嫌搶劫」為由，展開更進一步追查。

